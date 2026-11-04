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Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, μέσα από την πρωινή εκπομπή «Όμορφη Μέρα» του ΡΙΚ 1, ο Γιώργος Περρής θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Η κυπριακή συμμετοχή θα ταξιδέψει τον ερχόμενο Μάιο στο Μπουργκάς, την παραθαλάσσια πόλη της Βουλγαρίας που επιλέχθηκε για να φιλοξενήσει τη διοργάνωση.

Οι τρεις τηλεοπτικές βραδιές θα πραγματοποιηθούν στην Arena Burgas. Ο πρώτος ημιτελικός έχει οριστεί για την Τρίτη 11 Μαΐου, ο δεύτερος για την Πέμπτη 13 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο 15 Μαΐου 2027.

Για την Κύπρο, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και στο τραγούδι με το οποίο θα διαγωνιστεί ο Γιώργος Περρής καθώς και στην ομάδα που θα πλαισιώσει την παρουσία της στη σκηνή. Περισσότερες πληροφορίες για την κυπριακή συμμετοχή αναμένεται να ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

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