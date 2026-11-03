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Τη συγκίνηση και την υπερηφάνειά της για τη μεγάλη συναυλία που έδωσε στο ΟΑΚΑ εξέφρασε η Άννα Βίσση με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζοντας τη βραδιά της 26ης Σεπτεμβρίου ένα προσωπικό στοίχημα που δικαιώθηκε και υπογραμμίζοντας ότι η ανταπόκριση του κοινού συνέβαλε ώστε η συναυλία να γράψει ιστορία και να καταρρίψει ρεκόρ.

Η ίδια τόνισε πως έδωσε τα πάντα στη σκηνή του ΟΑΚΑ, τόσο για τους θαυμαστές της όσο και για τον εαυτό της, δηλώνοντας επίσης περήφανη που μια τόσο φιλόδοξη παραγωγή πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα με εκείνη πρωταγωνίστρια. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους συνεργάτες της και όλους όσοι τη στήριξαν.

Η Άννα Βίσση στάθηκε ιδιαίτερα στη βαθιά σχέση που τη συνδέει με τους θαυμαστές της, επισημαίνοντας ότι ο δεσμός αυτός γίνεται ολοένα και ισχυρότερος. Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται να σταματήσει να οραματίζεται, να εξελίσσεται και να θέτει ακόμη υψηλότερους στόχους για το μέλλον.

Συγκεκριμένα, έγραψε στην ανάρτησή της στο Instagram: «Τα λόγια μικρά για να πούνε τι νιώθω… Στο ΟΑΚΑ έδωσα τα πάντα και για σας αλλά και για μένα. Είμαι περήφανη που κάτι τόσο φιλόδοξο συνέβη στην Ελλάδα και ήμουν εγώ η πρωταγωνίστριά του. Η συναυλία αυτή ήταν ένα προσωπικό ”στοίχημα” και, μαζί με τους συνεργάτες μου αλλά και με τους ανθρώπους που με στήριξαν με αγάπη και εμπιστοσύνη, έφτασε σε σας, που με τον ενθουσιασμό και την αφοσίωσή σας καταφέρατε να την καταστήσετε ιστορική και να σπάσουμε κάθε ρεκόρ! Κι έτσι αποδεικνύεται πως μαζί σας με δένει μια βαθιά σχέση που, όσο πάει, βαθαίνει όλο και περισσότερο. Δεν θα σταματήσω ποτέ να οραματίζομαι και να εξελίσσομαι. Θέλω να συνεχίσω να στοχεύω όλο και πιο ψηλά. Πάντα μαζί σας!».

Δείτε την ανάρτηση που έκανε

protothema.gr