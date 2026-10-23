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Νέο εξώδικο στην Άννα Βίσση έστειλε, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής Happy Day, ο Νίκος Καρβέλας, με το οποίο της απαγορεύει να κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ.

Η είδηση γίνεται γνωστή ενώ το βράδυ της Πέμπτης η Άννα Βίσση ανέβασε στο Instagram ένα story όλο νόημα, στο οποίο κάθεται χαλαρή στον καναπέ της και ντύνοντας την ανάρτησή της με το «What a Life», των Scarlet Pleasure.

«Τι ζωή, τι νύχτα, τι υπέροχο ταξίδι! Δεν ξέρω πού θα βρίσκομαι σε πέντε χρόνια, αλλά είμαι νέος και γεμάτος ζωή. Γ@μα τι λένε οι άλλοι. Τι ζωή κι αυτή», είναι οι στίχοι που ακούγονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής Happy Day, ο συνθέτης έστειλε το εξώδικο στην τραγουδίστρια, στο οποίο επισημαίνεται η απαγόρευση κυκλοφορίας του νέου άλμπουμ της, υποστηρίζοντας νομικά δικαιώματα που σχετίζονται με το περιεχόμενο της δουλειάς.

iefimerida.gr