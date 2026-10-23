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Ο Όμιλος Volkswagen παρουσίασε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού μια νέα προσέγγιση στην ανάπτυξη ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αποδεικνύοντας ότι η κοινή τεχνολογική βάση μπορεί να συνδυαστεί με τη διαφορετική ταυτότητα κάθε μάρκας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα οικογένεια Electric Urban Car Family, η οποία περιλαμβάνει τα Volkswagen ID. Polo, Volkswagen ID. Cross, CUPRA Raval και Škoda Epiq. Το ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι ότι τα τέσσερα μοντέλα μοιράζονται περισσότερο από το 80% των εξαρτημάτων τους, αξιοποιώντας μια κοινή τεχνολογική πλατφόρμα. Παράλληλα, διατηρούν διαφορετική σχεδιαστική φιλοσοφία, χαρακτηριστικά και προσωπικότητα, ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνεται κάθε μάρκα.

Η συγκεκριμένη στρατηγική επιτρέπει στον Όμιλο να περιορίσει σημαντικά το κόστος εξέλιξης, με τη συνολική εξοικονόμηση να υπολογίζεται στα 600 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, η αξιοποίηση κοινών ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης επιταχύνει τη διαδικασία σχεδιασμού, μειώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο και το κόστος έως και κατά ένα τρίτο. Στο Παρίσι πραγματοποιεί επίσης την πρώτη του εμφάνιση με τη νέα ιδιότητά του ο Andreas Mindt, επικεφαλής σχεδιασμού του Volkswagen Group. Βασική αποστολή του είναι η αξιοποίηση των συνεργειών μεταξύ των εταιρειών, χωρίς να αλλοιώνεται η ξεχωριστή ταυτότητά τους.

Τα Volkswagen ID. Polo και ID. Cross ακολουθούν τη σχεδιαστική φιλοσοφία Pure Positive. Το πρώτο χαρακτηρίζεται από φιλική εμφάνιση και καθαρές γραμμές, ενώ το δεύτερο δίνει έμφαση στις δυναμικές αναλογίες και στη στιβαρή παρουσία, με χαρακτηριστική σχεδίαση της πίσω κολόνας. Από την πλευρά της, η CUPRA ακολουθεί διαφορετική κατεύθυνση με το Raval. Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο εκφράζει τον αντισυμβατικό χαρακτήρα της μάρκας, διαθέτοντας αθλητικές αναλογίες, έντονες επιφάνειες και ιδιαίτερα εκφραστικά φωτιστικά σώματα. Το Škoda Epiq υιοθετεί τη φιλοσοφία Modern Solid, δίνοντας προτεραιότητα στη λειτουργικότητα, στην πρακτικότητα και στην απλότητα. Η χαρακτηριστική εμπρός σχεδίαση Tech-Deck Face και οι ευρύχωρες εσωτερικές διαστάσεις αποτελούν βασικά στοιχεία της ταυτότητάς του.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι τα ορατά και απτά στοιχεία κάθε αυτοκινήτου προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των πελατών της αντίστοιχης μάρκας. Έτσι, η κοινή τεχνολογία δεν συνεπάγεται ομοιομορφία στην εμφάνιση ή στην εμπειρία χρήσης. Με αυτή τη στρατηγική, ο Όμιλος Volkswagen επιδιώκει να κατασκευάζει στην Ευρώπη πιο προσιτά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, διατηρώντας παράλληλα τη σχεδιαστική ανεξαρτησία των εταιρειών του. Πρόκειται για μια προσέγγιση που συνδυάζει οικονομίες κλίμακας, τεχνολογική εξέλιξη και εμπορική διαφοροποίηση, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών οχημάτων.