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Μόνιμη έκθεση με τίτλο «Η Εξέλιξη της Καρδιολογικής Διάγνωσης στην Κύπρο», εγκαινίασε η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Πρόκειται για μια μοναδική συλλογή ιστορικών καρδιολογικών οργάνων, τα οποία χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1930.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2026, παρουσία του δρ Λάκη Κ. Αναστασιάδη και του δρ Άγη Γ. Αντωνόπουλου, δύο εκ των δωρητών, καθώς και μελών του διδακτικού προσωπικού, εργαζομένων και φοιτητών της Ιατρικής Σχολής.

Την έκθεση εγκαινίασε επίσημα ο καθηγητής Άδωνις Ιωαννίδης, Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Η συλλογή δωρήθηκε από τους δρ Λάκη Κ. Αναστασιάδη, δρ Άγη Γ. Αντωνόπουλο και δρ Ανδρέα Α. Πέτσα, συνιδρυτές και συνεργάτες του Καρδιολογικού Διαγνωστικού Κέντρου στη Λευκωσία, το οποίο ιδρύθηκε το 1977 ως το πρώτο εξειδικευμένο διαγνωστικό καρδιολογικό κέντρο στην Κύπρο.

Η έκθεση παρουσιάζει την εξέλιξη της καρδιολογικής διάγνωσης στην Κύπρο μέσα από μια συλλογή ηλεκτροκαρδιογράφων και συστημάτων υπερηχοκαρδιογραφίας, από τις πρώτες φορητές συσκευές έως την πρωτοποριακή τεχνολογία των υπερήχων.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα εκθέματα βρίσκεται ο υπερηχοκαρδιογράφος Ekoline 20 M-Mode, ο οποίος εγκαταστάθηκε στο Κέντρο το 1977 και αναγνωρίζεται ως το πρώτο σύστημα υπερηχογραφικής απεικόνισης που χρησιμοποιήθηκε στην Κύπρο.

Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης εξοπλισμό που σηματοδότησε την εισαγωγή της δοκιμασίας κόπωσης (Treadmill test) το 1977 και 2D υπερηχοκαρδιογραφίας πραγματικού χρόνου στην Κύπρο το 1984.

Από πλευράς του, ο καθηγητής Άδωνις Ιωαννίδης, κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ανέφερε ότι «η έκθεση αυτή διαφυλάσσει ένα σημαντικό μέρος της ιατρικής ιστορίας της Κύπρου και αναγνωρίζει τη συμβολή των γιατρών που συνέβαλαν στην πρόοδο της καρδιολογίας στη χώρα μας».

Μας υπενθυμίζει, συνέχισε, τους ασθενείς που εμπιστεύθηκαν αυτές τις πρωτοποριακές διαγνωστικές μεθόδους και συνέβαλαν στην εισαγωγή και την εξέλιξή τους.

«Ευχαριστούμε θερμά τους δρ Αναστασιάδη, δρ Αντωνόπουλο και δρ Πέτσα για αυτή τη γενναιόδωρη δωρεά, η οποία θα αποτελέσει πολύτιμο εκπαιδευτικό πόρο για τους φοιτητές μας και τις μελλοντικές γενιές επαγγελματιών υγείας».

Ο δρ Αναστασιάδης έχει επίσης συμβάλει ουσιαστικά στην ιατρική εκπαίδευση μέσω του Βραβείου Ιστορίας της Ιατρικής «δρ Λάκης Κ. Αναστασιάδης», το οποίο απονέμεται ετησίως από το ακαδημαϊκό έτος 2021–2022 σε φοιτητή Ιατρικής, ως αναγνώριση της προσφοράς του στη Σχολή, στην κοινωνία, στην επιστήμη ή στην εκπαίδευση.

Το βραβείο βασίζεται στο βιβλίο του «Κυπρίων Ιατρών Έργα: Ιστορία της Ιατρικής στην Κύπρο 1950–2015», το οποίο τιμήθηκε με βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών.

Η έκθεση βρίσκεται στο αίθριο του Κτηρίου Α της Ιατρικής Σχολής. Προσφέρει στους φοιτητές, στο προσωπικό και στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν την εξέλιξη της καρδιολογικής διαγνωστικής τεχνολογίας και τον ρόλο της στη διαμόρφωση της σύγχρονης καρδιαγγειακής φροντίδας στην Κύπρο.