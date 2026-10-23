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Παρόλο που στις 21 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε ειδική συνάντηση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας με τις συντεχνίες ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ και ΠΑΣΕΥ-ΠΕΟ για τα εκκρεμή ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους στα Υποστηρικτικά Προγράμματα του Υπουργείου, στην οποία συμφωνήθηκε να δοθεί χρονικό περιθώριο μίας βδομάδας για να εξεταστούν τα ζητήματα που τέθηκαν, οι συντεχνίες προχώρησαν στην εξαγγελία απεργιακών μέτρων για τις 23 Οκτωβρίου, αναφέρει το Υπουργείο.

Σε ανακοίνωσή του, το ΥΠΑΝ σημειώνει ότι η Κυβέρνηση “έχει αποδείξει στην πράξη τη στήριξή της προς τους συγκεκριμένους εργαζόμενους, προχωρώντας σε ουσιαστικές αλλαγές που βελτιώνουν και κατοχυρώνουν το εργασιακό τους καθεστώς“.

Συγκεκριμένα, σημειώνει ότι καταργήθηκε το καθεστώς αγοράς υπηρεσιών, οι εργαζόμενοι απέκτησαν καθεστώς μισθωτής απασχόλησης και στη συνέχεια, όσοι πληρούσαν τις σχετικές προϋποθέσεις, κατέστησαν Εργοδοτούμενοι Αορίστου Χρόνου.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι με τη νομοθεσία που ψηφίστηκε στις 21 Απριλίου 2026 ρυθμίστηκε το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού και καθορίστηκε η διαδικασία μελλοντικών προσλήψεων.

Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που εξακολουθούν να εκκρεμούν, το ΥΠΑΝ διευκρινίζει ότι η υφιστάμενη νομοθεσία δεν επιτρέπει την καταβολή ανεργιακού επιδόματος στους συγκεκριμένους Εργοδοτουμένους Αορίστου Χρόνου. Γι’ αυτό το Υπουργείο αναζητεί εναλλακτική λύση εντός του ισχύοντος νομικού πλαισίου και έχει ήδη διαβιβάσει σχετική εισήγηση των συντεχνιών στο Υπουργείο Οικονομικών για εξέταση.

Σε σχέση με τη στελέχωση των Προγραμμάτων, αναφέρεται ότι έχουν ήδη εργοδοτηθεί όλοι οι Εργοδοτούμενοι Αορίστου Χρόνου, οι οποίοι έχουν προτεραιότητα σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία. Παράλληλα, έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για πρόσθετες προσλήψεις Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου εντός της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, με δημοσίευση σχετικών προκηρύξεων στα μεγάλα Υποστηρικτικά Προγράμματα.

“Η Κυβέρνηση σέβεται απόλυτα το δικαίωμα των εργαζομένων στην απεργία. Την ίδια στιγμή, όμως, θεωρεί αυτονόητο ότι οι συμφωνίες που επιτυγχάνονται στο πλαίσιο του διαλόγου πρέπει να γίνονται σεβαστές από όλες τις πλευρές. Διαφορετικά, υπονομεύεται η ίδια η προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων”, αναφέρει το ΥΠΑΝ, προσθέτοντας ότι παραμένει προσηλωμένο στη στήριξη των εργαζομένων και στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που εκκρεμούν.

ΚΥΠΕ