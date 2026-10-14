Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Παρόλο που συγκεντρώνει λίγες πιθανότητες, οι ωρομίσθιοι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα ευελπιστούν ότι θα ακούσουν ευχάριστα νέα μετά τη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ συντεχνιών και Υπουργείου Οικονομικών – με την παρέμβαση του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας – θα πρέπει να εγκριθεί από το Υπουργικό για να τεθεί σε εφαρμογή, κάτι που οι ωρομίσθιοι ευελπιστούν ότι θα συμβεί σήμερα.

Ωστόσο, ακόμη και να μην βρεθεί στην σημερινή ατζέντα του Υπουργικού, η δέσμευση των αρμόδιων Αρχών προς τις συντεχνίες που εκπροσωπούν τους ωρομίσθιους είναι ότι η συμφωνία θα τεθεί προς έγκριση την επόμενη βδομάδα. Και αυτό για δύο πολύ βασικούς λόγους. Έναν διαδικαστικό και έναν ψυχολογικό.

(α) Κατ’ αρχάς, εφόσον εγκριθεί η πρόταση από το Υπουργικό, τα λογιστήρια του δημοσίου θα χρειαστούν ένα χρονικό διάστημα για να προσαρμόσουν τις αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων. Την ίδια ώρα, σε ορισμένα τμήματα, όπως είναι ο ΟΚΥπΥ και οι σχολικές εφορίες, θα πρέπει να σταλεί σχετική εγκύκλιος για να προχωρήσει η όλη διαδικασία. Δεδομένου ότι τα payroll στο δημόσιο τομέα «κλείνουν» στα μέσα περίπου του μήνα, προκύπτει ότι οι ωρομίσθιοι θα λάβουν τις αυξήσεις τους στο τέλος Νοεμβρίου. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που υπάρξει νέα καθυστέρηση, τότε το χρονοδιάγραμμα ενδεχομένως να μετατεθεί για ακόμη ένα μήνα.

(β) Σε συνέχεια των πιο πάνω και με δεδομένο ότι η συμφωνία επιτεύχθηκε μετά από μήνες διαπραγματεύσεων, τυχόν νέα καθυστέρηση θα οδηγήσει σε μεμψιμοιρίες και ανησυχίες από πλευράς εργαζομένων και συντεχνιών. Κάτι που θα ήταν αχρείαστο να συμβεί, δεδομένης της τεράστιας προσπάθειας που καταβλήθηκε για να προκύψει η συμφωνία αυτή.

Στο μεταξύ, η ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ, με ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερώνει για τις αυξήσεις που θα επέλθουν στους μισθούς των ωρομίσθιων εργαζομένων με την υλοποίηση της συμφωνίας. Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι οι αυξήσεις ξεκινούν από 3,5% και φτάνουν μέχρι το 7,4%. Τη μικρότερη ποσοστιαία αύξηση, δηλαδή το 3,5% θα λάβουν όσοι έχουν μισθό €2100 και άνω, ενώ τη μεγαλύτερη (7,4%), όσοι παίρνουν μισθό μέχρι €979. Υπενθυμίζεται ότι στη συμφωνία, περιλαμβάνεται πρόνοια – η οποία αποτέλεσε σημείο κλειδί για θετική κατάληξη στις διαπραγματεύσεις – βάση της οποίας καθιερώνεται ελάχιστο ποσό γενικών αυξήσεων, με το οποίο προβλέπεται ότι κανένας εργαζόμενος δεν θα λαμβάνει μισθό, κάτω από τον κατώτατο.

Η πρόταση που είχε κατατεθεί στο τραπέζι από πλευράς Κυβέρνησης προνοεί αυξήσεις της τάξης του 3,5% για την τριετία 2025 – 2027, διάστημα για το οποίο θα ανανεωθεί και η συλλογική σύμβαση των ωρομίσθιων. Ποσοστό 2% θα παραχωρηθεί αναδρομικά από 1.10.26, ενώ το υπόλοιπο 1,5% θα δοθεί από 1.1.2027. Στα πλαίσια των αιτημάτων τους για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης, οι εργαζόμενοι διεκδικούσαν συνολικές αυξήσεις για την τριετία 25-27 ύψους 8%. Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία αύξηση που είχαν λάβει οι ωρομίσθιοι, ήταν της τάξης του 1,5% τον Οκτώβριο του 2024, στα πλαίσια των γενικών αυξήσεων που είχαν παραχωρηθεί στο δημόσιο. Ο αριθμός του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού (ΩΚΠ), ανέρχεται περίπου στις 11.000.