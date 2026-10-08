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Με συντριπτική πλειοψηφία, η παγκύπρια συνέλευση των ωρομίσθιων εργαζομένων του δημοσίου ενέκρινε χθες την πρόταση που κατέθεσε προ ημερών η Κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να προκύψει θετική κατάληξη στην διαφορά των δυο πλευρών.

Οι σύνεδροι της χθεσινής παγκύπριας συνέλευσης έκριναν ικανοποιητική την τελική πρόταση που κατέθεσε η Κυβέρνηση και άναψαν το πράσινο φως για να εγκριθεί.

Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι οι αρνητικές ψήφοι, στο σύνολο των 300 συνέδρων, ήταν μόλις 19, ενώ υπήρξαν και 5 αποχές. Σημειώνεται ότι στη χθεσινή συνέλευση παρευρέθηκαν σύνεδροι και από τις τρεις συνδικαλιστικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τους ωρομίσθιους εργαζομένους, δηλαδή ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ και ΔΕΕ-ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ.

Μετά και από τη χθεσινή εξέλιξη, ουσιαστικά ανανεώνεται αυτόματα η συλλογική σύμβαση του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού για την τριετία 2025-2026-2027.

Επιστολή για επίσπευση

Οι πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι σήμερα αναμένεται να σταλεί επίσημη επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μετά και την καταλυτική παρέμβαση του στη διαφορά που είχε προκύψει, με την οποία οι συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, θα ενημερώνουν και επίσημα για το αποτέλεσμα της χθεσινής ψηφοφορίας την παγκύπρια συνέλευση. Το σημαντικό στοιχείο της επιστολής ωστόσο, θα είναι η έκκληση και προτροπή των συντεχνιών όπως το θέμα διευθετηθεί άμεσα, ώστε να επισημοποιηθεί η συμφωνία και να ισχύσουν τα νέα δεδομένα για τη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων.

Συγκεκριμένα, οι συντεχνίες θα ζητήσουν όπως στην αμέσως επόμενη συνεδρία του, το Υπουργικό Συμβούλιο -το οποίο είναι και το αρμόδιο όργανο στη συγκεκριμένη περίπτωση- να εγκρίνει τη συμφωνία που προέκυψε με άμεση ισχύ.

Η πρόταση που είχε κατατεθεί στο τραπέζι από πλευράς Κυβέρνησης προνοεί αυξήσεις της τάξης του 3,5% για την τριετία 2025 – 2027, διάστημα για το οποίο θα ανανεωθεί και η συλλογική σύμβαση των ωρομίσθιων. Ποσοστό 2% θα παραχωρηθεί αναδρομικά από 1.10.26, ενώ το υπόλοιπο 1,5% θα δοθεί από 1.1.2027. Στα πλαίσια των αιτημάτων τους για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης, οι εργαζόμενοι διεκδικούσαν συνολικές αυξήσεις για την τριετία 25-27 ύψους 8%. Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία αύξηση που είχαν λάβει οι ωρομίσθιοι, ήταν της τάξης του 1,5% τον Οκτώβριο του 2024, στα πλαίσια των γενικών αυξήσεων που είχαν παραχωρηθεί στο δημόσιο.

Το σημείο που κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντικό για τις συντεχνίες, αφορούσε στην πρόνοια της κυβερνητικής πρότασης, μέσω της οποίας διασφαλίζεται ότι οι χαμηλόμισθοι ωρομίσθιοι θα ωφεληθούν πολύ περισσότερο από τους εργαζόμενους με υψηλότερους μισθούς. Αυτό θα γίνει στη βάση της συμφωνίας για το ελάχιστο ποσό γενικών αυξήσεων που καθιερώνεται και προβλέπει ότι κανένας εργαζόμενος δεν θα λαμβάνει μισθό, κάτω από τον κατώτατο. Σημείο, το οποίο είχε αποτελέσει βασικό αίτημα των συντεχνιών.

Όπως μας έχει αναφερθεί χαρακτηριστικά, οι χαμηλόμισθοι ωρομίσθιοι, ενδεχομένως να επωφεληθούν με αυξήσεις που θα ανέρχονται σε ποσοστό μέχρι και στο 7%, λόγω ακριβώς αυτής της πρόνοιας.