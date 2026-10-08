Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ας δούμε τα πράγματα καθαρά πραγματιστικά στην βάση των μέχρι στιγμής δεδομένων, όπως έχουν διαμορφωθεί στη δημόσια σφαίρα για τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ανακοίνωσε πριν από δέκα μέρες, μέσω γραπτής δήλωσης που απέστειλε στα ΜΜΕ και αναδημοσίευσε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης την πρόθεση του να είναι υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας, πυροδοτώντας συζητήσεις για το εάν η πρόθεση του είναι να πάει μέχρι τέλους με την υποψηφιότητα του και ανεξάρτητα από τις διαδικασίες στον ΔΗΣΥ, ή εάν τελικά θα διεκδικήσει το χρίσμα μέσα από το κόμμα.



Μέχρι και σήμερα δεν έχει ξεκαθαρίσει τις προθέσεις και δεν πρόκειται να το κάμει σύντομα. Πολύ πιθανόν και να συντηρήσει αυτό το αίνιγμα για πολλούς και διάφορους λόγους μέχρι και την ημέρα υποβολής των υποψηφιοτήτων στον ΔΗΣΥ, δηλαδή στις 26 Οκτωβρίου.



Μέχρι τώρα, ακολουθεί ένα αφήγημα που αφενός δείχνει διαφοροποίηση με την ηγεσία του κόμματος σε ζητήματα πολιτικής, μιλά για προδοσία, αλλά ότι ο προδομένος δεν προδίδει, αλλά οφείλει να προστατευτεί για να μην ξαναπροδοθεί. Την ίδια ώρα πήρε τα έντυπα από το κόμμα, για τη συλλογή υπογραφών στήριξης της υποψηφιότητας του.



Όλα αυτά είναι γεγονότα, όπως γεγονός είναι και η αποκάλυψη που έκανε για το περιβόητο δείπνο σε ψαροταβέρνα στην παρουσία του ιδίου, της προέδρου του ΔΗΣΥ, του επιχειρηματία και εκδότη του Πολίτη Κρις Παναγιώτου και του Διευθυντή της εφημερίδας Διονύση Διονυσίου. Αναφορά η οποία έφερε αναταράξεις στην Πινδάρου και προκάλεσαν κόστος στην πρόεδρο του κόμματος. Σε αυτό βέβαια συνέβαλε και ο τρόπος που η ίδια χειρίστηκε το θέμα. Σε κάθε περίπτωση όμως, η σχέση πλέον των δύο πλευρών έχει διαρρηχθεί πλήρως και ίσως ανεπανόρθωτα. Ούτε η Αννίτα θέλει να ακούει για τον Αβερώφ, αλλά ούτε και ο Αβέρωφ για την Αννίτα.



Όλα αυτά, δείχνουν ότι ο Αβέρωφ θα κατέλθει εντός ή εκτός των διαδικασιών του κόμματος; Και αν υποθετικά, όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, κατέλθει στις εσωκομματικές εκλογές. Θα είναι έτοιμος να στηρίξει την Αννίτα Δημητρίου για πρόεδρο της Δημοκρατίας ή το αντίθετο, ο ίδιος θα εμπιστεύεται την Αννίτα Δημητρίου ή τους συνεργάτες της, ότι θα δουλέψουν για την υποψηφιότητα του; Είναι απλά ερωτήματα που προκύπτουν με βάση την ανάγνωση των γεγονότων όπως έχουν εξελιχθεί όλο αυτό το διάστημα.



Σίγουρα, είναι λογικό μέσα από τον πολιτικό του λόγο και τις δηλώσεις του για την υποψηφιότητα του, ο Αβέρωφ Νεοφύτου να απευθύνεται πρωτίστως στο συναγερμικό ακροατήριο. Το οποίο θέλει να έχει μαζί του, είτε ως υποψήφιος του κόμματος, είτε ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Θα είναι η δεξαμενή ψήφων στην οποία επενδύει.



Είναι επίσης λογικό να δέχεται πίεση από συναγερμικά στελέχη προκειμένου να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του. Όπως εύλογη είναι και η ανησυχία που εκφράζουν συναγερμικοί ότι μια υποψηφιότητα Αβέρωφ εκτός ΔΗΣΥ, εγκυμονεί τον κίνδυνο διάσπασης. Ο Παμπορίδης χθες είπε πώς, ούτε ο Αβέρωφ εκλέγεται χωρίς την Αννίτα και τον Παμπορίδης, ούτε η Αννίτα χωρίς τον Αβέρωφ και τον Παμπορίδη, αλλά ούτε και ο Παμπορίδης, χωρίς τον Αβέρωφ και την Αννίτα.



Όλοι το αναγνωρίζουν αυτό, αλλά από την άλλη, ο καθένας καθορίζει και το δικό του πλάνο στρατηγικής στην βάση της δικής του αξιολόγησης. Το λεκτικό που χρησιμοποιεί ο Αβέρωφ και η πολιτική πρόταση που καταθέτει, δείχνει ότι θέλει απευθυνθεί σε ένα ευρύτερο ακροατήριο, πιο… αριστερά μάλλον του ΔΗΣΥ. Είναι και αυτό ένα στοιχείο της εξίσωσης. Ο Αβέρωφ, μπορεί να μην αποκαλύπτει το τι θα κάνει, οι προθέσεις του όμως αποκαλύπτονται και μέσα από τις δηλώσεις του και μέσα από τις κινήσεις του. Το αν έχει πάρει το έντυπο συλλογής υπογραφών μπορεί και πλησίασε στελέχη για να του υπογράψουν, μπορεί και να μη σημαίνει τίποτα στο τέλος της μέρας. Εκτός εάν έχει κάτι άλλο στο μυαλό του που αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε.