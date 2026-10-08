Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Μετά τις καταγγελίες για μαζική δηλητηρίαση ζώων στη Βάβλα της ορεινής Λάρνακας, ξεκίνησε έρευνα από την Αστυνομία για τα Ζώα. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό που καταγράφεται στη μικρή κοινότητα την τελευταία διετία.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες κατοίκων νεκρά ζώα βρέθηκαν τις τελευταίες ημέρες ένας αδέσποτος σκύλος και τουλάχιστον πέντε γατάκια, τα οποία ταΐζουν περίοικοι. Επί τόπου έσπευσαν χθες ο δήμαρχος Λευκάρων, Σοφοκλής Σοφοκλέους, καθώς και μέλος της Αστυνομίας για τα Ζώα.

Όπως ανέφερε στο philenews o αντιδήμαρχος Βάβλας, Γιώργος Παττίχης, η αρμόδια τοπική Αρχή, που είναι ο Δήμος Λευκάρων, θα λάβει όλα τα μέτρα ώστε να αποφευχθούν αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον. «Η Αστυνομία και οι υγειονομικές υπηρεσίες που διερεύνησαν το γεγονός δεν μπόρεσαν να βρουν δηλητήριο», σημείωσε ο κ. Παττίχης, κάνοντας λόγο για υποψίες. «Μόλις λήφθηκε η καταγγελία την περασμένη Τρίτη κινητοποιηθήκαμε», σημείωσε. Πρόσθεσε, επίσης, πως εάν πρόκειται για δηλητηρίαση ζώων «καταδικάζει μετά βδελυγμίας αυτή την πράξη» και είπε πως κάθε χρόνο η κοινότητα προβαίνει σε στειρώσεις γάτων στην περιοχή.

Εν τω μεταξύ κάτοικοι εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για την παρουσία του δημάρχου και των υγειονομικών υπηρεσιών στο δημοτικό διαμέρισμα, αφού, όπως αναφέρουν, προωθούνται μέτρα ώστε να δημιουργηθούν οργανωμένοι χώροι σίτισης των ζώων.