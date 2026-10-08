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Καταζητείται ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΝΝΑ, 30 ετών από την επαρχία Πάφου, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση που αφορά στα αδικήματα της παράνομης κατοχής πυροβόλου όπλου και παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών, που διαπράχθηκε στις 08 Οκτωβρίου, 2026, στην επαρχία Πάφου.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Πάφου στο τηλέφωνο 26806021, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.