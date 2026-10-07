Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Μετά από αρκετούς μήνες διαπραγματεύσεων, οι κυβερνητικοί ωρομίσθιοι καλούνται σήμερα να τοποθετηθούν ενώπιον της πρότασης που κατέθεσε η Κυβέρνηση προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και αφού είχε προηγηθεί η παρέμβαση του ιδίου του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Η σύσκεψη, η οποία θα είναι κοινή και για τις τρεις συντεχνίες, δηλαδή ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ και ΔΕΕ-ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ, θα πραγματοποιηθεί σήμερα το πρωί με τη συμμετοχή τουλάχιστον 300 συνέδρων και αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί γύρω στο μεσημέρι.

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι η πλάστιγγα γέρνει προς αποδοχή της πρότασης. ΠΕΟ και ΔΕΟΚ σημειώνουν ότι υπό τις περιστάσεις και δεδομένης της προόδου που έχει επιτευχθεί στις διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση, η πρόταση θεωρείται ικανοποιητική και θα μπορούσε να γίνει αποδεχτή από τους εργαζόμενους, χωρίς βέβαια να αποτελεί και λόγο για πανηγυρισμούς.

Από την πλευρά της, η ΣΕΚ αναγνωρίζει ότι έχει διανυθεί μεγάλη απόσταση το τελευταίο διάστημα, ωστόσο φαίνεται να διατηρεί ορισμένες επιφυλάξεις επί κάποιων σημείων της πρότασης.

Οι αυξήσεις που προτείνονται

Οι πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι η πρόταση που έχει κατατεθεί στο τραπέζι από πλευράς κυβέρνησης προνοεί αυξήσεις της τάξης του 3,5% για την τριετία 2025 – 2027, διάστημα για το οποίο θα ανανεωθεί και η συλλογική σύμβαση των ωρομίσθιων.

Ποσοστό 2% θα παραχωρηθεί αναδρομικά από 1.10.26, ενώ το υπόλοιπο 1,5% θα δοθεί από 1.1.2027. Ωστόσο, μέσω πρόνοιας της κυβερνητικής πρότασης, διασφαλίζεται ότι οι χαμηλόμισθοι ωρομίσθιοι θα ωφεληθούν πολύ περισσότερο από τους εργαζόμενους με υψηλότερους μισθούς. Αυτό θα γίνει στη βάση του ελάχιστου ποσού γενικών αυξήσεων που καθιερώνεται και προβλέπει ότι κανένας εργαζόμενος δεν θα λαμβάνει μισθό, κάτω από τον κατώτατο. Σημείο, το οποίο είχε αποτελέσει βασικό αίτημα των συντεχνιών.

Ενδεικτικές ήταν οι επανειλημμένες δηλώσεις των επικεφαλής των οργανώσεων, οι οποίοι τόνιζαν το γεγονός ότι ο μισθός αρκετών ωρομίσθιων ήταν χαμηλότερος από τον κατώτατο. Όπως μας έχει αναφερθεί χαρακτηριστικά, οι χαμηλόμισθοι ωρομίσθιοι, ενδεχομένως να επωφεληθούν με αυξήσεις που θα ανέρχονται σε ποσοστό μέχρι και στο 7%, λόγω ακριβώς αυτής της πρόνοιας.

Η τελευταία αύξηση που είχαν λάβει οι ωρομίσθιοι, ήταν της τάξης του 1,5% τον Οκτώβριο του 2024, στα πλαίσια των γενικών αυξήσεων που είχαν παραχωρηθεί στο δημόσιο. Μάλιστα τότε, είχε συμφωνηθεί πως για το 2025 οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν θα διεκδικούσαν πρόσθετες αυξήσεις, κάτι ωστόσο με το οποίο διαφώνησαν οι συντεχνίες των ωρομίσθιων, επισημαίνοντας ότι δεν τους δεσμεύει η συγκεκριμένη παράμετρος της συμφωνίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι, στα πλαίσια της ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης για τα έτη 2025-2027, διεκδικούσαν συνολικές αυξήσεις για την τριετία ύψους 8%. Ειδικότερα 2% για το 2025, 3% για το 2026 και 3% για το 2027. Μεταξύ των παρεμφερών αιτημάτων, διεκδικούσαν αποκατάσταση των αρχικών σημείων πρόσληψης, καθώς και βελτίωση του Ταμείου Προνοίας κατά 0,5%.

Σημειώνεται ότι ο αριθμός του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού (ΩΚΠ), ανέρχεται περίπου στις 11.000. Κομβικό σημείο για να σπάσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ωρομίσθιων και Υπουργείου Οικονομικών, αποτέλεσε η παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος σε δηλώσεις του είχε αναγνωρίσει την ανάγκη παραχώρησης αυξήσεων στη συγκεκριμένη ομάδα εργαζομένων.