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Από τις αρρυθμίες και την καρδιακή ανεπάρκεια μέχρι τις βαλβιδοπάθειες, τις μυοκαρδιοπάθειες και τις καρδιολογικές επιπλοκές που μπορεί να αντιμετωπίζουν ασθενείς με καρκίνο, η Καρδιολογική Κλινική το γενικού νοσοκομείου Λευκωσίας αλλάζει τρόπο λειτουργίας και οργανώνει τις υπηρεσίες της ανά πάθηση και εξειδίκευση.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, τα εξωτερικά ιατρεία της Καρδιολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας μετατρέπονται σε δώδεκα εξειδικευμένα ιατρεία, ενώ στο νέο σχήμα περιλαμβάνεται και Εργαστήριο Καρδιοαναπνευστικής Κόπωσης.

Η αναδιοργάνωση, την οποία ανακοίνωσε ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), αποσκοπεί στην καλύτερη αντιμετώπιση σύνθετων καρδιολογικών περιστατικών, με κάθε ασθενή να παραπέμπεται στον γιατρό και στην εξειδικευμένη ομάδα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του.

Το νέο μοντέλο στηρίζεται στη συνεργασία καρδιολόγων διαφορετικών ειδικεύσεων, μεταξύ των οποίων επεμβατικοί καρδιολόγοι, ηλεκτροφυσιολόγοι και ειδικοί καρδιαγγειακής απεικόνισης.

Από την καρδιακή ανεπάρκεια μέχρι την καρδιογκολογία

Η νέα διάρθρωση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα καρδιολογικών παθήσεων και αναγκών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η λειτουργία Ιατρείου Καρδιογκολογίας, το οποίο αφορά την εξειδικευμένη καρδιολογική παρακολούθηση ασθενών με ογκολογικά νοσήματα.

Στο νέο σχήμα περιλαμβάνονται επίσης ξεχωριστά ιατρεία για την καρδιακή ανεπάρκεια, τις αρρυθμίες, τις μυοκαρδιοπάθειες, τις βαλβιδοπάθειες και τις δομικές καρδιοπάθειες.

Παράλληλα, προβλέπονται ιατρεία για την υπέρταση, τις δυσλιπιδαιμίες, τα χρόνια στεφανιαία σύνδρομα και την πνευμονική υπέρταση, καθώς και για τις συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων και τις αιμοσφαιρινοπάθειες.

Η λειτουργία Εργαστηρίου Καρδιοαναπνευστικής Κόπωσης συμπληρώνει τη νέα διάρθρωση της Κλινικής.

Δεν θέλουν ανταγωνισμό με τους ιδιώτες

Μια από τις σημαντικότερες επισημάνσεις της ανακοίνωσης του ΟΚΥπΥ αφορά τη σχέση της Καρδιολογικής Κλινικής με τους καρδιολόγους του ιδιωτικού τομέα.

Ο Οργανισμός ξεκαθαρίζει ότι στόχος της αναδιοργάνωσης δεν είναι ο ανταγωνισμός με τους ιδιώτες καρδιολόγους, αλλά η συνεργασία και η στήριξή τους, όπου απαιτούνται οι υποδομές και η εξειδικευμένη εμπειρία της Κλινικής.

Στην πράξη, η νέα οργάνωση επιδιώκει να διευκολύνει την παραπομπή ασθενών με σύνθετα προβλήματα σε κατάλληλες εξειδικευμένες ομάδες, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του δημόσιου νοσηλευτηρίου.

Η Καρδιολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας διαθέτει καρδιολογικούς θαλάμους, Καρδιολογική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και Αιμοδυναμικό Εργαστήριο Καθετηριασμών που λειτουργεί σε 24ωρη βάση.

Διαθέτει επίσης Αναίμακτο Εργαστήριο Καρδιολογίας, πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιαγγειακής Απεικόνισης (EACVI), το οποίο, σύμφωνα με τον ΟΚΥπΥ, διενεργεί τον μεγαλύτερο όγκο διαγνωστικών μελετών στην Κύπρο.

Τα δώδεκα ιατρεία και οι γιατροί τους

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που ανακοίνωσε ο ΟΚΥπΥ, τα εξειδικευμένα ιατρεία και οι υπεύθυνοι γιατροί είναι:

Βαλβιδοπαθειών και Δομικών Καρδιοπαθειών: Χρίστος Ευτυχίου, Καρολίνα Αβρααμίδη, Χρίστης Ρωτός και Ανδρέας Μήτσης.

Καρδιολογίας: Μαρία Πάτσαλου.

Μυοκαρδιοπαθειών: Μάριος Ιωαννίδης, Μαριλένα Παρασκευά και Χριστίνα Αναστασίου.

Υπέρτασης: Ιωάννης Ζίττης και Κίμων Μυριανθόπουλος.

Δυσλιπιδαιμιών: Ανδρέας Χριστοδούλου.

Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων: Ουρανία Χατζησάββα.

Αιμοσφαιρινοπαθειών: Κρικόρ Σιμαμονιάν.

Χρόνιων Στεφανιαίων Συνδρόμων: Χρίστος Ευτυχίου και Νικόλαος Ετεοκλέους.

Πνευμονικής Υπέρτασης: Χρίστης Ρωτός και Κρικόρ Σιμαμονιάν.

Καρδιακής Ανεπάρκειας: Κίμων Μυριανθόπουλος, Νικόλαος Καδόγλου και Χρίστος Κατσίκας.

Αρρυθμιολογίας: Θεόδωρος Χριστοφίδης, Χρήστος Κατσίκας και Νικόλαος Καδόγλου.

Καρδιογκολογίας: Κρικόρ Σιμαμονιάν, Μαρία Κακουλλή και Χριστίνα Αναστασίου.

Στο Εργαστήριο Καρδιοαναπνευστικής Κόπωσης υπεύθυνοι θα είναι ο Μάριος Ιωαννίδης και η Μαριλένα Παρασκευά.