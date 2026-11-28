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Aυξημένoυς τροχονομικούς ελέγχους, με ιδιαίτερη έμφαση στους ποδηλατιστές και στους χρήστες Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας (Σ.Π.Κ.), πραγματοποιεί η Αστυνομία από τις 30 Νοεμβρίου μέχρι και τις 6 Δεκεμβρίου 2026.

Οι ποδηλάτες και οι χρήστες Σ.Π.Κ. αποτελούν ευάλωτες ομάδες χρηστών του οδικού δικτύου, καθώς σε περίπτωση οδικής σύγκρουσης διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου. Την ίδια στιγμή, η παραβίαση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας και η επικίνδυνη οδήγηση από μέρους ορισμένων χρηστών δημιουργούν πρόσθετους κινδύνους τόσο για τους ίδιους όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν τη σοβαρότητα του ζητήματος. Κατά την πενταετία 2021–2025, 10 ποδηλάτες έχασαν τη ζωή τους σε οδικές συγκρούσεις. Κατά τη φετινή χρονιά, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και τις 16 Οκτωβρίου 2026, καταγράφηκε ο θάνατος ενός ποδηλάτη και δύο χρηστών Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας, τα μέλη της Αστυνομίας θα διενεργούν αυξημένους ελέγχους, με στόχο την πρόληψη των οδικών συγκρούσεων, τον εντοπισμό και την καταγγελία τροχαίων παραβάσεων, καθώς και την ενίσχυση της οδικής συνείδησης.

Η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων. Καλούνται οι ποδηλάτες και οι χρήστες Σ.Π.Κ. να συμμορφώνονται με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, να χρησιμοποιούν τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τις διακινήσεις τους.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής στον δρόμο αποτελεί κοινή ευθύνη και προϋποθέτει υπεύθυνη συμπεριφορά από όλους.