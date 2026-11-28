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Αρκετά ενδιαφέροντα, περίεργα, όσο και … ανησυχητικά στοιχεία καταγράφονται στην τελευταία έκδοση της Στατιστικής Υπηρεσίας για την ανεργία.

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το τρίτο τρίμηνο του 2026, το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο υποχώρησε στο 3,8%. Ποσοστό δηλαδή αρκετά πιο κάτω από το όριο αναφοράς για τις συνθήκες πλήρους απασχόλησης, που είναι το 5%. Δηλαδή όταν η ανεργία πέσει κάτω από το 5%, τότε θεωρείται πως στην αγορά επικρατούν συνθήκες πλήρους απασχόλησης. Βέβαια, η ανεργία δεν πρόκειται ποτέ να εκμηδενιστεί και ως εκ τούτου, σύμφωνα πάντα με την Στατιστική, καταγράφηκαν 20.892 άνεργα άτομα, έναντι 21.781 το τρίτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Ένα ακόμη εντυπωσιακό στοιχείο, είναι ότι στην ηλικιακή ομάδα 20-64 ετών, το ποσοστό απασχόλησης διαμορφώθηκε στο 83%, έναντι 81,6% το τρίτο τρίμηνο του 2025, ενώ την ίδια ώρα, το εργατικό δυναμικό αυξήθηκε σε 543.925 άτομα, αντιπροσωπεύοντας το 66% του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω.

Τα πιο πάνω στοιχεία, αναντίλεκτα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά όσον αφορά στην αγορά εργασίας της χώρας μας και ως ένα σημείο δικαιολογούν την έλλειψη εργατικού δυναμικού και την ανάγκη που προκύπτει για την έλευση εργαζομένων από τρίτες χώρες. Ωστόσο, από μόνα τους τα στοιχεία αυτά δεν δίνουν την πλήρη εικόνα. Όπως προκύπτει, οι μερικώς απασχολούμενοι ανήλθαν σε 46.606 άτομα, αντιπροσωπεύοντας το 8,9% του συνόλου. Επίσης, το 90,6% των απασχολουμένων, ή 473.749 άτομα, ήταν υπάλληλοι. Από αυτούς, 76.940 άτομα, ποσοστό 16,2%, είχαν προσωρινή εργασία. Ποσοστό αυξημένο σε σχέση με πέρσι. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων δεν απολαμβάνουν ολόκληρο το πακέτο των ωφελημάτων σε σχέση με τα άτομα πλήρους απασχόλησης, κάτι που ενδεχομένως να σημαίνει ότι δεν έχουν εισόδημα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ή ακόμη ότι θα χρειαστεί να εργαστούν περισσότερα χρόνια για να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες συντάξιμες μονάδες.

Ένα άλλο αξιοσημείωτο, όσο και ανησυχητικό στοιχείο, ήταν το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων, δηλαδή όσων αναζητούσαν εργασία για 12 μήνες ή περισσότερο. Το συγκεκριμένο ποσοστό αυξήθηκε στο 23,8%, από 19,4% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Ως γνωστό, επίδομα ανεργίας λαμβάνει κάποιος για περίοδο έξι μηνών. Το γεγονός ότι αρκετά άτομα παραμένουν άνεργοι για πέραν του ενός έτους, προκαλεί ανησυχία και ερωτηματικά. Από τη στιγμή που αρκετές επιχειρήσεις υποστηρίζουν ότι χρειάζονται εργατικό δυναμικό και δεν βρίσκουν, πώς γίνεται να υπάρχουν άνεργοι για διάστημα πέραν του ενός έτους; Την ίδια ώρα, σε μια περίοδο έντονης ακρίβειας και ανόδου των τιμών, τα άτομα αυτά τι έσοδα έχουν για να ζήσουν από τη στιγμή που παραμένουν στην ανεργία για 12 μήνες και λαμβάνουν επίδομα μόνο για τους έξι;

Τέλος, ένα εντελώς αποκαρδιωτικό στατιστικό, ήταν αυτό που καταγράφει την κατανομή της απασχόλησης κατά οικονομικό τομέα. Όπως προκύπτει, οι υπηρεσίες συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο μερίδιο, με 81,5% του συνόλου των απασχολουμένων, ενώ η γεωργία συγκέντρωσε μετά βίας ένα ποσοστό που αγγίζει το 2%. Οι νέοι έχουν γυρίσει την πλάτη εδώ και χρόνια σε αυτό τον κλάδο και έτσι έχουμε φτάσει σήμερα στο σημείο να χρειάζεται να εισάγουμε σχεδόν τα πάντα από το εξωτερικό, αφού η παραγωγή κινδυνεύει να μηδενιστεί. Το σημείο αυτό πάντως, ενδεχομένως να δείχνει και το χάσμα που επικρατεί μεταξύ του κομματιού της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας. Πλέον άλλες είναι οι ανάγκες της αγοράς και άλλος ο προσανατολισμός των νέων και των σπουδών που επιλέγουν. Η ενασχόληση με την γεωργία μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα ελκυστική, ωστόσο, υπάρχουν τεράστιες προοπτικές. Αρκεί βέβαια το κράτος να διαδραματίσει και το δικό του ρόλο, προσφέροντας κίνητρα σε νέους να ασχοληθούν με τον κλάδο.