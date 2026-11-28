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Ανέφικτη είναι η εφαρμογή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης της 1η Ιανουαρίου ανέφεραν χθες οι επικεφαλής των τριών συνδικαλιστικών οργανώσεων που μετέχουν στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα.

Σε δηλώσεις, τόνισαν ότι υπάρχουν ακόμη σε εκκρεμότητα ζητήματα τόσο από τον πρώτο, όσο και από τον δεύτερο πυλώνα και ως εκ τούτου δεν μπορεί να υλοποιηθεί ο στόχος της κυβέρνησης για την πρωτοχρονιά του 2027. Για να προσθέσουν μάλιστα ότι είναι σημαντικότερο να γίνει κάτι σωστά, έστω και με μικρή καθυστέρηση, παρά βεβιασμένα και με λάθη που θα στοιχίσουν στους μελλοντικούς συνταξιούχους. Το θέμα της ενδεχόμενης εκτίναξης του κόστους της μεταρρύθμισης, εξαιτίας του νομικού προβλήματος που παρουσιάζεται με τους ευρωπαίους εργαζόμενους είναι αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα την εργοδοτική πλευρά και σημειώνει ότι η Νομική Υπηρεσία θα πρέπει να εξετάσει με ιδιαίτερη προσοχή το συγκεκριμένο κομμάτι.

Αναλυτικότερα, σε δήλωση του στο ΚΥΠΕ, ο ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας ανέφερε ότι η ανατροπή που προέκυψε, σε σχέση με τη Νομική Υπηρεσία, δημιουργεί συνθήκες περαιτέρω καθυστέρησης που καθιστά ανέφικτη την υλοποίηση του στόχου, όπως έχει τεθεί από το Υπουργείο Εργασίας για εφαρμογή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης την 1η Ιανουαρίου του 2027. «Με βάση τούτο το δεδομένο, θα ήταν καλό και συνειρμικά συμβολικό να ξεκινήσει η μεταρρύθμιση Πρωτομαγιά, η οποία έχει και τη διασύνδεση με την ημέρα των εργαζομένων, και να εξεταστεί η δυνατότητα να δοθεί αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου», πρόσθεσε.

Από πλευράς της, η ΓΓ της ΠΕΟ Σωτηρούλα Χαραλάμπους είπε αναφορικά με το ορόσημο για εφαρμογή της φορολογικής μεταρρύθμισης την 1η Ιανουαρίου του 2027, ότι «το ορόσημο και τις προσδοκίες δεν είμαστε εμείς που της δημιουργήσαμε. Τις έχει δημιουργήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό η Κυβέρνηση. Την ώρα που ακόμα εμείς ενημερωνόμασταν στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα για το νομοσχέδιο του πρώτου πυλώνα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε σε ζωντανή μετάδοση απευθείας από το Προεδρικό Μέγαρο διάγγελμα για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση».

Ο Πρόεδρος της ΔΕΟΚ Στέλιος Χριστοδούλου είπε πως δεν προβλέπει «ότι θα είμαστε στα χρονοδιαγράμματα, όμως το κύριο είναι να έχουμε μία σωστή συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, η οποία θα δίνει λύσεις στα προβλήματα των συνταξιούχων και ειδικά των χαμηλών συνταξιούχων, αλλά και των επόμενων γενιών». Πρόσθεσε πως αν αυτό συμφωνηθεί εντός Μαρτίου – Απριλίου θα πρέπει να υπάρχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου.

Στις δικές τους δηλώσεις, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, και ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, ανέφεραν ότι αναμένουν να ξεκαθαρίσει το νομικό πλαίσιο, ώστε να διαμορφωθεί λύση που να συνάδει με το ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά και να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της μεταρρύθμισης και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας, εστίασε κατά τις χθεσινές του δηλώσεις στο κομμάτι του κοινωνικού διαλόγου. «Όταν οι τρεις πλευρές συνεργάζονται ουσιαστικά, κερδίζει το σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας», ανέφερε, για να συμπληρώσει ότι «η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος αφορά κάθε εργαζόμενο και κάθε επιχείρηση στον τόπο μας. Ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους είναι απαραίτητος, ώστε να καταλήξουμε σε συντάξεις πιο δίκαιες, επαρκείς και βιώσιμες για τις επόμενες γενιές».