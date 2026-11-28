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Στο εδώλιο του μάρτυρα κατηγορίας βρέθηκε σήμερα ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, στο πλαίσιο της εκδίκασης της υπόθεσης με κατηγορούμενο τον επιχειρηματία Μενέλαο Μενελάου, γνωστό ως Μέλιο, αναφορικά με τη φερόμενη παράνομη μεταφορά ζώων από την Ολλανδία στην Κύπρο τον Μάιο του 2022.

Κατά την κυρίως εξέτασή του, ο κ. Πίπης αναφέρθηκε σε επιστολή ημερομηνίας 13 Μαΐου 2022 προς την Αστυνομία και τον Μενέλαο Μενελάου, στην οποία καταγραφόταν ότι ο επιχειρηματίας είχε ενημερωθεί ήδη από τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους πως δεν επιτρεπόταν η μεταφορά των συγκεκριμένων ζώων στην Κύπρο.

Παρά την προηγηθείσα ενημέρωση, σύμφωνα με τον μάρτυρα, τα ζώα έφτασαν στις 12 Μαΐου 2022 στο αεροδρόμιο Λάρνακας, χωρίς οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να έχουν ενημερωθεί ή να έχουν συγκατατεθεί στη μεταφορά τους. Η αποστολή αφορούσε, μεταξύ άλλων, βακτριανές καμήλες, ζέβρα και ελάφια.

Ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ανέφερε ότι τόσο η εταιρεία όσο και ο επιχειρηματίας δεν ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εμπόρων και Επιχειρήσεων, επισημαίνοντας ότι η εγγραφή είχε τερματιστεί το 2017 και δεν ακολούθησε επανεγγραφή. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι στο Τελωνείο επιδείχθηκε η παλαιά άδεια εμπόρου, η οποία είχε ακυρωθεί.

Τα πιστοποιητικά και η άδεια του ζωολογικού κήπου

Στο επίκεντρο της εξέτασης βρέθηκαν και τα συνοδευτικά έγγραφα της αποστολής, με τον κ. Πίπη να υποστηρίζει ότι τα ζώα δεν συνοδεύονταν από έγκυρα υγειονομικά πιστοποιητικά, αλλά από πιστοποιητικά που είχαν εκδοθεί από τον εκτροφέα στην Ολλανδία, ο οποίος δεν ήταν κτηνίατρος.

Περαιτέρω, ο μάρτυρας αναφέρθηκε στις πρόνοιες της νομοθεσίας που διέπει την κατοχή και εμπορία ζώων, επισημαίνοντας ότι οι καμήλες, οι ζέβρες και τα ελάφια δεν μπορούν να κατέχονται ως ζώα συντροφιάς.

Ερωτηθείς από την Κατηγορούσα Αρχή κατά πόσον οι κατηγορούμενοι ενέπιπταν σε κάποια από τις προβλεπόμενες νομοθετικές εξαιρέσεις, μεταξύ των οποίων και εκείνες που αφορούν τους ζωολογικούς κήπους, ο μάρτυρας απάντησε αρνητικά.

Αναφερόμενος δε στον ζωολογικό κήπο, υποστήριξε ότι δεν διέθετε άδεια λειτουργίας, λόγω μη συμμόρφωσης με τις πολεοδομικές απαιτήσεις. Όπως ανέφερε, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες είχαν προειδοποιήσει επανειλημμένα τον επιχειρηματία ότι θα αναγκάζονταν να προχωρήσουν σε ανάκληση της άδειάς του.