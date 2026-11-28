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Σοκ προκαλεί υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στο Ιράν, όπου ένας 20χρονος ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τη 14χρονη σύζυγό του, μόλις δέκα ημέρες αφότου εκείνη είχε γεννήσει το παιδί τους. Αφορμή για τη δολοφονική επίθεση φέρεται να αποτέλεσε το αίτημα της ανήλικης να επισκεφθεί την οικογένειά της.

Η Σογκάντ Μοσταρέκι, από την επαρχία Κερμάν του Ιράν, δολοφονήθηκε στις 6 Νοεμβρίου, έχοντας εξαναγκαστεί σε γάμο σε ηλικία μόλις 13 ετών. Σύμφωνα με την Επιτροπή Γυναικών του Εθνικού Συμβουλίου Αντίστασης του Ιράν (NCRI), ο σύζυγός της ομολόγησε τη δολοφονία, επικαλούμενος ως κίνητρο τις «οικογενειακές διαφορές».



Η 14χρονη Σογκάντ Μοσταρέκι ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από τον σύζυγό της, λίγες μόλις ημέρες αφότου γέννησε.

Η ανήλικη μαθήτρια είχε επιβιώσει πρόσφατα από τροχαίο ατύχημα και εξακολουθούσε να αναρρώνει από τους τραυματισμούς της όταν γέννησε.

Σύμφωνα με την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Iran Human Rights (IHR), η οποία επικοινώνησε με τον πατέρα του κοριτσιού, ο 20χρονος περιόριζε συστηματικά τις επαφές της συζύγου του με την οικογένειά της και την κλείδωνε μέσα στο σπίτι κάθε φορά που ο ίδιος έβγαινε. Ο σύζυγος της 14χρονης φέρεται να έχει συλληφθεί.

Την ίδια ημέρα δολοφονήθηκε και μία 21χρονη έγκυος που ήθελε να πάρει διαζύγιο

Την ημέρα της δολοφονίας της Σογκάντ, ακόμη μία νεαρή γυναίκα έχασε τη ζωή της από τα χέρια του συζύγου της στην επαρχία Φαρς. Η 21χρονη Σεπίδε Ραεϊσί, μητέρα ενός τρίχρονου παιδιού και τεσσάρων μηνών έγκυος, πυροβολήθηκε από τον σύζυγό της, όταν επιχείρησε να κινήσει τις διαδικασίες για την έκδοση διαζυγίου. Το αγέννητο παιδί της δεν επέζησε, ενώ από την επίθεση τραυματίστηκε και η μητέρα της.

Όπως και η 14χρονη Σογκάντ, η Σεπίδε είχε εξαναγκαστεί σε γάμο σε ηλικία 13 ετών. Σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο Αντίστασης του Ιράν, είχε υποστεί επί σειρά ετών ενδοοικογενειακή κακοποίηση.

Οι δύο υποθέσεις αναδεικνύουν τις δραματικές συνέπειες των αναγκαστικών γάμων ανηλίκων στην Ισλαμική Δημοκρατία, με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να προειδοποιούν ότι χιλιάδες κορίτσια εκτίθενται στον κίνδυνο της κακοποίησης, της πρόωρης εγκυμοσύνης και της οικονομικής εξάρτησης.

Όπως επισημαίνει το NCRI, τα κορίτσια που εξαναγκάζονται σε γάμο «στερούνται τα δικαιώματά τους στην εκπαίδευση, την προσωπική ανάπτυξη και την ελεύθερη επιλογή», ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις βρίσκονται αντιμέτωπα ακόμη και με

«θανατηφόρα βία».

Τουλάχιστον 24 γυναικοκτονίες μέσα σε έναν μήνα

Οι δύο δολοφονίες έρχονται να προστεθούν σε μια μακρά σειρά περιστατικών θανατηφόρας βίας κατά γυναικών και κοριτσιών στο Ιράν.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του NCRI, μόνο τον Οκτώβριο του 2026 καταγράφηκαν 24 περιπτώσεις γυναικοκτονιών στη χώρα. Τα περισσότερα θύματα δολοφονήθηκαν μέσα στα ίδια τους τα σπίτια από άνδρες του οικογενειακού ή του ευρύτερου περιβάλλοντός τους.

Ο πραγματικός αριθμός εκτιμάται ότι ενδέχεται να είναι σημαντικά υψηλότερος, καθώς πολλές υποθέσεις δεν καταγγέλλονται ή δεν βλέπουν ποτέ το φως της δημοσιότητας.

Σε ξεχωριστή έρευνα, το περσόφωνο δίκτυο Iran International, με έδρα τη Βρετανία, ανέφερε ότι τουλάχιστον 84 γυναίκες και κορίτσια δολοφονήθηκαν στο Ιράν από τις 21 Μαρτίου έως τις 13 Οκτωβρίου.

Σε 75 περιπτώσεις οι δράστες ήταν πρόσωπα που γνώριζαν τα θύματα, ενώ οκτώ ανήλικα κορίτσια δολοφονήθηκαν από τους πατέρες, τους αδελφούς τους ή άλλους συγγενείς εξ αίματος.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw, το 2025 καταγράφηκαν τουλάχιστον 207 γυναικοκτονίες στο Ιράν, εκ των οποίων οι 31 συνδέονταν με πιθανά κίνητρα «τιμής».

Τουλάχιστον 13 γυναίκες δολοφονήθηκαν επειδή απέρριψαν προτάσεις γάμου, δέκα επειδή επιδίωξαν να πάρουν διαζύγιο και άλλες δέκα είχαν πέσει θύματα γάμων σε ανήλικη ηλικία και δολοφονήθηκαν από τους συζύγους τους.

Γονείς δολοφόνησαν τη 19χρονη κόρη τους όταν έμαθαν ότι ήταν έγκυος

Μία ακόμη υπόθεση που έχει προκαλέσει αντιδράσεις αφορά τη δολοφονία της 19χρονης Χέλια Φαταχί, η οποία διένυε τον δεύτερο μήνα της εγκυμοσύνης της και είχε ενημερώσει πρόσφατα την οικογένειά της ότι περίμενε παιδί έπειτα από σχέση με έναν νεαρό άνδρα.

Η 19χρονη Χέλια Φαταχί ήταν δύο μηνών έγκυος και είχε αποκαλύψει την εγκυμοσύνη της στην οικογένειά της την περασμένη εβδομάδα.

Οι γονείς της, Βόρια Φαταχί και Λεϊλά Βεϊσί, μετέβησαν στο δικαστήριο για να υποβάλουν καταγγελία εναντίον της κόρης τους.

Όταν επέστρεψαν στο σπίτι, σύμφωνα με την οργάνωση Hengaw, φέρονται να την ανάγκασαν να καταπιεί περίπου 30 αντιεπιληπτικά χάπια και να την ξυλοκόπησαν άγρια.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια οργάνωση, προκάλεσαν τον θάνατό της από ασφυξία με ένα μαξιλάρι.

Πηγές που επικαλείται η Hengaw ανέφεραν ότι οι δύο γονείς ομολόγησαν τη δολοφονία της κόρης τους όταν έφτασε στο σπίτι προσωπικό των υπηρεσιών παροχής επείγουσας ιατρικής βοήθειας.

Η αστυνομία τούς συνέλαβε αργότερα την ίδια ημέρα στην πόλη Σαναντάτζ, στο δυτικό Ιράν. Και σε αυτήν την περίπτωση, οι φερόμενοι ως δράστες επικαλέστηκαν ως κίνητρο τις «οικογενειακές διαφορές».

Δολοφονήθηκε στο πάρτι των γενεθλίων της επειδή αρνήθηκε να παντρευτεί

Στις 18 Νοεμβρίου, η 23χρονη Σαντάφ Χαγκμπίν έπεσε νεκρή από πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια του πάρτι για τα γενέθλιά της στην επαρχία Γκιλάν, στο βόρειο Ιράν.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, δράστης ήταν ένας πρώην σύντροφός της, ενώ η ειδησεογραφική ιστοσελίδα Khabaronline ανέφερε ότι πιθανό κίνητρο της δολοφονίας ήταν η άρνηση της νεαρής γυναίκας να τον παντρευτεί.

«Αν πάω σπίτι με τον πατέρα μου, θα με σκοτώσει» – Η προειδοποίηση της 16χρονης μαθήτριας

Ιδιαίτερα σοκαριστική είναι και η υπόθεση της 16χρονης Σογκάντ Σαγιαντί, η σορός της οποίας εντοπίστηκε στις 15 Νοεμβρίου στον προαύλιο χώρο της πολυκατοικίας όπου διέμενε με την οικογένειά της, στην πόλη Κερμανσάχ του δυτικού Ιράν.

Μία ημέρα νωρίτερα, η διεύθυνση του σχολείου θηλέων Ραζβάν φέρεται να είχε καλέσει τον πατέρα της, όταν πληροφορήθηκε ότι η μαθήτρια διατηρούσε επικοινωνία με έναν νεαρό που εκείνος δεν ενέκρινε.

Η 16χρονη είχε προειδοποιήσει τους υπευθύνους του σχολείου ότι, εάν αναγκαζόταν να επιστρέψει στο σπίτι με τον πατέρα της, εκείνος θα μπορούσε να την κακοποιήσει ή ακόμη και να τη σκοτώσει.

Σύμφωνα με τη Hengaw, ο πατέρας της, Κιουμάρς Σαγιαντί, την ξυλοκόπησε άγρια μπροστά σε συμμαθήτριές της και μέλη του προσωπικού του σχολείου, ενώ η επίθεση συνεχίστηκε και έξω από το σχολικό συγκρότημα.

Στις 15 Νοεμβρίου, η σορός της 16χρονης Σογκάντ Σαγιαντί εντοπίστηκε στον προαύλιο χώρο της πολυκατοικίας όπου διέμενε, στην πόλη Κερμανσάχ του δυτικού Ιράν.

Η οργάνωση υποστηρίζει, επικαλούμενη πηγές της, ότι την επόμενη ημέρα ο πατέρας δολοφόνησε τη 16χρονη, πετώντας την από τον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας όπου κατοικούσε η οικογένεια, σε ένα ακόμη φερόμενο έγκλημα «τιμής».

Ο πατέρας της τέθηκε υπό κράτηση ως ύποπτος για επίθεση και ανθρωποκτονία, ενώ συνελήφθη και η διευθύντρια του σχολείου με την υποψία της αμέλειας, όπως μετέδωσε το συνδεδεμένο με τη δικαστική εξουσία πρακτορείο ειδήσεων Mizan, επικαλούμενο τον επικεφαλής εισαγγελέα της επαρχίας, Χαμιντρεζά Καρίμι.

Το νομικό πλαίσιο που επιτρέπει ηπιότερες ποινές για εγκλήματα «τιμής»

Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι το ιρανικό νομοθετικό πλαίσιο δεν αντιμετωπίζει επαρκώς τα λεγόμενα εγκλήματα «τιμής», καθώς δεν τα αναγνωρίζει ως αυτοτελή κατηγορία εγκλημάτων, ενώ προβλέπει εξαιρέσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση των δραστών.

Ειδικότερα, βάσει του άρθρου 301 του ισλαμικού Ποινικού Κώδικα του Ιράν, οι πατέρες και οι παππούδες από την πατρική γραμμή εξαιρούνται από την εφαρμογή του «κισάς», της ανταποδοτικής ποινής που μπορεί να οδηγήσει στην εκτέλεση του δράστη ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το δημοσίευμα, σε πολλές υποθέσεις εγκλημάτων «τιμής» επιβάλλονται ποινές φυλάκισης από τρία έως δέκα χρόνια, ενώ για άλλες περιπτώσεις ανθρωποκτονίας προβλέπεται ακόμη και η θανατική ποινή.

Οι εκτιμήσεις για την έκταση του φαινομένου διαφέρουν σημαντικά, με ορισμένες πηγές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 450 εγκλήματα «τιμής» ετησίως στο Ιράν.

protothema.gr