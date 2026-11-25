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Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης απασχολεί τις τελευταίες ώρες η έκδοση ενός βιβλίου που αναφέρεται σε μυστικές επιχειρήσεις στο Ιράν, με πρωταγωνιστή τον Ισραηλινό υπουργό Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αμιχάι Ελιγιάχου.

Ο ακροδεξιός υπουργός δημοσίευσε βιβλίο με τίτλο «Ο Δεύτερος Μοτζτάμπα: Τα κατορθώματα της Μοσάντ στο Ιράν», χωρίς να λάβει προηγούμενη έγκριση από τη Μοσάντ, σύμφωνα με την ισραηλινή δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Ο Ελιγιάχου, μέλος του ακροδεξιού κόμματος Otzma Yehudit (Εβραϊκή Ισχύς), φέρεται να έγραψε το βιβλίο μέσα στο 2026. Ο τίτλος παραπέμπει στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος παρουσιάζεται ως νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν μετά τη διαδοχή του πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τις πρώτες ημέρες του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου τον περασμένο Φεβρουάριο.

Στην περιγραφή του βιβλίου αναφέρεται ότι ο συγγραφέας συμμετείχε στην κυβέρνηση που έλαβε «κρίσιμες αποφάσεις» κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ενώ γίνεται επίσης λόγος για πολλές άλλες αποφάσεις που «ακόμη δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν».

«Δεν συμμετείχε στο μικρό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας»

Παρά το γεγονός ότι ο Ελιγιάχου υποστήριξε πως το περιεχόμενο του βιβλίου είναι «απολύτως φανταστικό», η έκδοση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Σύμφωνα με το δίκτυο Kan, ο υπουργός δεν ήταν μέλος του στενού υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας (Security Cabinet) του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και δεν κατείχε θέση λήψης αποφάσεων σε θέματα άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής του θητείας.

Ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι η Μοσάντ δεν είχε ενημερωθεί ούτε για τη συγγραφή ούτε για τη δημοσίευση του βιβλίου.

Ισραηλινές πηγές ανέφεραν επίσης ότι το βιβλίο εκδόθηκε χωρίς να υποβληθεί στην αρμόδια κυβερνητική επιτροπή που εξετάζει τα αιτήματα νυν και πρώην κρατικών αξιωματούχων για δημοσίευση υλικού το οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνει πληροφορίες που αποκτήθηκαν λόγω της επίσημης ιδιότητάς τους.

Πολιτικοί και αξιωματούχοι ασφαλείας δήλωσαν ότι πληροφορήθηκαν την ύπαρξη του βιβλίου μόνο όταν το τηλεοπτικό δίκτυο Kan ζήτησε σχόλιο επί του θέματος, εκφράζοντας την έκπληξή τους για την κυκλοφορία του.

Το γραφείο του υπουργού: «Πρόκειται για μυθιστόρημα»

Παρά τις αντιδράσεις, το γραφείο του Ελιγιάχου διευκρίνισε ότι το έργο αποτελεί «μυθοπλαστικό μυθιστόρημα και προϊόν της φαντασίας του συγγραφέα».

Σε ανακοίνωσή του υπογράμμισε ότι το βιβλίο «δεν περιγράφει πραγματικά γεγονότα και δεν βασίζεται σε πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση του υπουργού κατά την άσκηση των καθηκόντων του», προσθέτοντας ότι «δεν είναι απαραίτητο κάθε έργο μυθοπλασίας να μετατρέπεται σε πολιτική κρίση».

Μακρά ιστορία αμφιλεγόμενων δηλώσεων

Ο Αμιχάι Ελιγιάχου έχει επανειλημμένα βρεθεί στο επίκεντρο αντιδράσεων εξαιτίας αμφιλεγόμενων δηλώσεών του.

Τον Νοέμβριο του 2023 είχε προκαλέσει διεθνείς επικρίσεις όταν δήλωσε ότι η ρίψη πυρηνικής βόμβας στη Γάζα θα μπορούσε να θεωρηθεί «μία από τις επιλογές», δήλωση που ο Νετανιάχου χαρακτήρισε αργότερα «αποκομμένη από την πραγματικότητα».

Επίσης, κατά τη διάρκεια συζήτησης στην Κνεσέτ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, χαρακτήρισε τους Παλαιστινίους «βάρβαρους», ενώ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει την επανακατοχή της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ, την προσάρτησή της και την επανεγκατάσταση ισραηλινών εποίκων στην περιοχή.

ertnews.gr