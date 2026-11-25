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Διαβάζαμε τις προάλλες μια μετάφραση (σε στήλη της εφημερίδας) ανακοίνωσης του ισραηλινού στρατού, ο οποίος δημοσιοποίησε στοιχεία για 170 ανθρώπους, τους οποίους ταυτοποίησε ως στελέχη της Χαμάς και άλλων οργανώσεων στη Γάζα. Οι άνθρωποι αυτοί δολοφονήθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής και είχαν ταυτοποιηθεί ως δημοσιογράφοι, αλλά, σύμφωνα με τα στοιχεία του γενοκτονικού «IDF», υπηρετούσαν στη Χαμάς στην παλαιστινιακή Τζιχάντ και άλλες ένοπλες οργανώσεις. Δεκαεπτά, όπως αναφέρει ο ισραηλινός στρατός, συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Στην ίδια στήλη γίνεται λόγος για 14χρονους «τρομοκράτες» -που τους άξιζε να πεθάνουν;- αλλά και για «ορφανά του Μαρξ και του Στάλιν» ή «οπαδούς της ισλαμιστικής αρρώστιας», για πράγμα που βρωμάει διότι «όποιος βάζει ένα ”PRESS” απάνω του δεν είναι απαραίτητα δημοσιογράφος». Στη στήλη ή στην ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού δεν αναφέρεται πώς πέθαναν αυτοί οι 170 δημοσιογράφοι που τελικά ήταν «τρομοκράτες». Αν δολοφονήθηκαν ως μαχητές κατά τη διάρκεια συγκρούσεων ή επειδή έτυχε να βρεθούν σε κάποιο κτήριο εν μέσω τυφλών βομβαρδισμών του ισραηλινού στρατού και αεροπορίας. Είναι η ίδια στήλη η οποία πριν λίγες ημέρες, τα συμπεριέλαβε όλα στο πλαίσιο του «αντισημιτισμού» και της «συνωμοσιολογίας». Όλα. Ακόμα και την καταγγελία της γενοκτονίας ή των ανεξέλεγκτων ισραηλινών επενδύσεων.

Τρία χρόνια μετά την 7η Οκτωβρίου 2023 και ενώ έχει καταδικαστεί σωρηδόν η Χαμάς και όσα διέπραξαν οι μαχητές της εκείνη τη μέρα, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που ξεπλένουν τη σφαγή που ακολούθησε, δήθεν ως απάντηση στον ρατσισμό και για να προστατέψουν την «κοινή λογικά». Ξεπλένουν τη γενοκτονία, την εθνοκάθαρση, την ισοπέδωση της Γάζας, τις επιθέσεις στη Δυτική Όχθη. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που δικαιολογούν τη σφαγή αμάχων από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής, ως δικαίωμα μιας πολυετούς αυτοάμυνας που δεν λέει να σταματήσει. Πριν κάποιες μέρες, δολοφονήθηκαν τέσσερις γυναίκες στη συνοικία Ριμάλ της Πόλης της Γάζας, με τις ισραηλινές δυνάμεις να επιβεβαιώνουν την επίθεση σημειώνοντας πως αντικειμενικός τους σκοπός ήταν η εξόντωση του Αλί αλ Αμούντι, ηγετικού στελέχους της Χαμάς και μεταξύ εκείνων που σχεδίασαν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Το ξέπλυμα στο οποίο αναφερόμαστε δεν είναι πρωτόγνωρο ούτε συμβαίνει μόνο με όσα βιώνει ο παλαιστινιακός λαός. Το ζούμε και στην Κύπρο, έστω κι αν δεν αρέσει αυτή η σύγκριση. «Πλυντήρια» υπάρχουν από όλες τις πλευρές, για αυτό τολμούμε να πούμε ότι τίποτα δεν άλλαξε από την 7η Οκτωβρίου, αφού η ιστορία δεν ξεκίνησε εκείνη τη μέρα. Έχουν καταγραφεί 70.000 νεκροί από τις τοπικές Αρχές στη Γάζα και η έγνοια τους είναι αν ήταν ή όχι δημοσιογράφοι οι 170 που αναφέρονται στις λίστες της CPJ (Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων). Κι αυτό, όχι επειδή υπηρετούν την αλήθεια, αλλά τις δικές τους ιδεοληψίες, κατά παρόμοιο τρόπο με όσους ξεπλένουν άλλους εγκληματίες. Εν προκειμένω, κάποτε λειτουργούσαν ως πλυντήρια του τουρκικού φασισμού, σήμερα του ισραηλινού. Πολλές φορές οι ίδιοι άνθρωποι. Όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν.