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Νέες προοπτικές στην έγκαιρη αναγνώριση των ασθενών που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο του οισοφάγου δημιουργούν τα ευρήματα επιστημονικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου Case Western Reserve εντόπισαν ένα γονίδιο, το PHGR1, η δραστηριότητα του οποίου φαίνεται να περιορίζει την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Gastroenterology.

Στο επίκεντρο της μελέτης βρέθηκαν ασθενείς με οισοφάγο Barrett, μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από αλλοιώσεις στον βλεννογόνο του οισοφάγου και συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αδενοκαρκινώματος.

Η πάθηση συνδέεται συχνά με τη χρόνια γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Ωστόσο, δεν εξελίσσεται σε καρκίνο σε όλους τους ασθενείς.

Τι διαπίστωσαν οι επιστήμονες

Αναλύοντας δείγματα ανθρώπινου ιστού, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η δραστηριότητα του γονιδίου PHGR1 ήταν αυξημένη στον οισοφάγο Barrett χωρίς νεοπλασματικές αλλοιώσεις, αλλά μειωνόταν σημαντικά κατά την εξέλιξη προς τον καρκίνο.

Εργαστηριακά πειράματα έδειξαν ότι το συγκεκριμένο γονίδιο περιορίζει τη δράση ενός μηχανισμού που προάγει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων. Μάλιστα, σε πειραματόζωα, η αποκατάσταση της δραστηριότητάς του επιβράδυνε την ανάπτυξη των όγκων.

Στόχος η έγκαιρη αναγνώριση των ασθενών υψηλού κινδύνου

Οι επιστήμονες θα εξετάσουν κατά πόσον η μέτρηση της έκφρασης του συγκεκριμένου γονιδίου μπορεί να αξιοποιηθεί ως βιοδείκτης για την εξατομίκευση της παρακολούθησης των ασθενών με οισοφάγο Barrett.

Εφόσον τα ευρήματα επιβεβαιωθούν σε κλινικές μελέτες, θα μπορούσαν να συμβάλουν στον καθορισμό της συχνότητας των ενδοσκοπικών εξετάσεων ανάλογα με τον κίνδυνο που διατρέχει κάθε ασθενής.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι οι ερευνητές εντόπισαν αντίστοιχη απώλεια της έκφρασης του γονιδίου σε καρκίνους του παχέος εντέρου.

Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο και τα ευρήματά της δεν έχουν οδηγήσει μέχρι στιγμής στην ανάπτυξη εγκεκριμένης διαγνωστικής εξέτασης ή θεραπείας.