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Την παραίτηση του Pan Yuehui από τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. γνωστοποίησε η εταιρεία με ανακοίνωσή της προς το επενδυτικό κοινό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η παραίτηση γνωστοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στις 19 Νοεμβρίου 2026, ενώ η σχετική ενημέρωση από τη συγγενή εταιρεία έγινε στις 26 Νοεμβρίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην προχωρήσει στην αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους και να συνεχίσει τη λειτουργία του με την εναπομείνασα σύνθεσή του.