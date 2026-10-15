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Ένα ασυνήθιστο περιστατικό έλαβε χώρα σε πεντάστερο ξενοδοχείο στην Αττάλεια, στην Τουρκία, όταν πλημμύρισε το λόμπι πεντάστερου ξενοδοχείου από τη σφοδρή κακοκαιρία.

Την ώρα που το προσωπικό έδινε μάχη για να απομακρύνει τα νερά που έμπαιναν, ο πιανίστας του ξενοδοχείου συνέχιζε απτόητος να παίζει μουσική, χαρίζοντας στους επισκέπτες μια εικόνα που θύμιζε κάτι από κινηματογραφική ταινία.

WATCH: A pianist at a five-star hotel in Antalya, Turkey, played music from Titanic as floodwaters filled the building. pic.twitter.com/Vy7dV3Pzzp October 15, 2026

Οι θαμώνες όμως είχαν τις παραγγελιές τους, με τον μουσικό να μη χαλάει χατίρι. Έτσι, μετά από κοινό αίτημα, ο πιανίστας άρχισε να παίζει γνωστές μελωδίες από την ταινία «Τιτανικός».

Η επιλογή του μουσικού θέματος παρέπεμψε αμέσως στην εμβληματική σκηνή της ταινίας του 1997, στην οποία οι μουσικοί της ορχήστρας συνέχιζαν να παίζουν ενώ το πλοίο βυθιζόταν.

Ο πιανίστας δεν περιορίστηκε στις μελωδίες του «Τιτανικού». Ανταποκρινόμενος και σε άλλα αιτήματα επισκεπτών, έπαιξε και το χαρακτηριστικό μουσικό θέμα της δημοφιλούς σειράς «Game of Thrones».

iefimerida.gr