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Σκηνές χάους εκτυλίσσονται στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, όπου η σφοδρή κακοκαιρία έχει προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες, με τραγικό απολογισμό μέχρι στιγμής τον θάνατο ενός 14χρονου. Οι ισχυρές βροχές έχουν μετατρέψει δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους, παρασύροντας οχήματα και εγκλωβίζοντας οδηγούς μέσα στα αυτοκίνητά τους. Πλημμυρικά φαινόμενα έχουν καταγραφεί και σε σταθμούς του μετρό, ενώ στην περιοχή Σαριγιέρ λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες παρασύρθηκε από τα νερά.
Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο κυβερνήτης της πόλης, Νταβούτ Γκιουλ, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και κάλεσε όσους διαμένουν σε υπόγεια να μεταφερθούν σε ασφαλέστερους χώρους.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Cumhuriyet, ένας 14χρονος έχασε τη ζωή του στην περιοχή Μπαλάτ μετά από ηλεκτροπληξία, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για ακόμα τρία θύματα από ηλεκτροπληξία, οι οποίες μέχρι στιγμής, δεν επιβεβαιώνονται από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Ο ανήλικος φέρεται να υπέστη ηλεκτροπληξία τη στιγμή που επιχείρησε να περάσει από μία λακούβα με νερό.
Σε σχετική ανακοίνωση προχώρησε ο Μητροπολιτικός Δήμος της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι: «Στο περιστατικό που συνέβη στο πάρκο Τσουκουρμποστάν της συνοικίας Μπαλάτ της περιοχής Φατίχ, ο 14χρονος Μ.Ι. έπαθε ηλεκτροπληξία τη στιγμή που πάτησε σε μια λακκούβα με νερό. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να επιβιώσει. Έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό».
Λόγω της έντονης βροχόπτωσης πλημμύρισαν σταθμοί του Μετρό στο Εσενλέρ, το Ζιντσιρλίκουγιου και το Τοπ Καπί. Το πάρκινγκ εμπορικού κέντρου στο Σαριγιέ στην ευρωπαϊκή πλευρά της πόλης, πλημμύρισε ενώ στην ίδια περιοχή, τα νερά παρέσυραν λεωφορείο με επιβάτες και οδηγοί οχημάτων εγκλωβίστηκαν, σύμφωνα με την Hurriyet.
Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από το Σαριγιέ που φέρνει στο φως το protothema.gr, όπου οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει και πολίτες προσπαθούν να περπατήσουν.
Στο Σαριγιέ αυτοκίνητα παρασύρθηκαν σαν χαρτόκουτα από την ορμή του νερού σε δρόμο που μετατράπηκε σε ποτάμι.
Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, προέτρεψε τους πολίτες να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους εκτός και αν είναι απολύτως απαραίτητο, ζητώντας από «πολίτες που ζουν σε υπόγεια να περάσουν τη νύχτα σε ασφαλέστερα διαμερίσματα σε ψηλότερους ορόφους και να μένουν μακριά από κοίτες ποταμών, υπόγειες διαβάσεις και περιοχές που κινδυνεύουν από πλημμύρες».
Στην ευρωπαϊκή πλευρά, στο Σουλτανγκαζή υπερχείλισαν οι αποχετεύσεις και πλημμύρισαν δρόμοι και σοκάκια, σύμφωνα με την Haber. Ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί δήλωσε: «Είμαστε επί τόπου με όλες τις ομάδες μας για να αντιμετωπίσουμε τις αρνητικές συνέπειες που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την Κωνσταντινούπολη και την Αττάλεια. Υπό τον συντονισμό της AFAD και σε συνεργασία με τους αρμόδιους θεσμούς, οργανισμούς και δήμους μας, συνεχίζουμε το έργο μας αδιάλειπτα με 8.392 άτομα προσωπικό και 2.246 οχήματα και κατασκευαστικό εξοπλισμό στην Κωνσταντινούπολη και 1.901 άτομα προσωπικό και 872 οχήματα και κατασκευαστικό εξοπλισμό στην Αττάλεια».
Τονίζοντας ότι η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί προτεραιότητα, ο υπουργός δήλωσε: «Αξιολογούμε σχολαστικά κάθε αναφορά που λαμβάνουμε και παρεμβαίνουμε όπου χρειάζεται».
Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων τα σχολεία την Πέμπτη (15/10) θα παραμείνουν κλειστά.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τις πλημμύρες στην Κωνσταντινούπολη: