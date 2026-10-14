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Σκηνές χάους εκτυλίσσονται στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, όπου η σφοδρή κακοκαιρία έχει προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες, με τραγικό απολογισμό μέχρι στιγμής τον θάνατο ενός 14χρονου. Οι ισχυρές βροχές έχουν μετατρέψει δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους, παρασύροντας οχήματα και εγκλωβίζοντας οδηγούς μέσα στα αυτοκίνητά τους. Πλημμυρικά φαινόμενα έχουν καταγραφεί και σε σταθμούς του μετρό, ενώ στην περιοχή Σαριγιέρ λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες παρασύρθηκε από τα νερά.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο κυβερνήτης της πόλης, Νταβούτ Γκιουλ, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και κάλεσε όσους διαμένουν σε υπόγεια να μεταφερθούν σε ασφαλέστερους χώρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Cumhuriyet, ένας 14χρονος έχασε τη ζωή του στην περιοχή Μπαλάτ μετά από ηλεκτροπληξία, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για ακόμα τρία θύματα από ηλεκτροπληξία, οι οποίες μέχρι στιγμής, δεν επιβεβαιώνονται από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Ο ανήλικος φέρεται να υπέστη ηλεκτροπληξία τη στιγμή που επιχείρησε να περάσει από μία λακούβα με νερό.

Σε σχετική ανακοίνωση προχώρησε ο Μητροπολιτικός Δήμος της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι: «Στο περιστατικό που συνέβη στο πάρκο Τσουκουρμποστάν της συνοικίας Μπαλάτ της περιοχής Φατίχ, ο 14χρονος Μ.Ι. έπαθε ηλεκτροπληξία τη στιγμή που πάτησε σε μια λακκούβα με νερό. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να επιβιώσει. Έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό».

#SonDakika İstanbul’da sağanak faciası!



14 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti



İstanbul Valiliği açıkladı:



"Fatih ilçesi Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı’nda meydana gelen olayda 14 yaşındaki M.I. isimli çocuk, su birikintisine bastığı anda elektrik… pic.twitter.com/Acozz0B5UK October 14, 2026

Λόγω της έντονης βροχόπτωσης πλημμύρισαν σταθμοί του Μετρό στο Εσενλέρ, το Ζιντσιρλίκουγιου και το Τοπ Καπί. Το πάρκινγκ εμπορικού κέντρου στο Σαριγιέ στην ευρωπαϊκή πλευρά της πόλης, πλημμύρισε ενώ στην ίδια περιοχή, τα νερά παρέσυραν λεωφορείο με επιβάτες και οδηγοί οχημάτων εγκλωβίστηκαν, σύμφωνα με την Hurriyet.

İstanbul sel murat boz #yağmur #istanbultrafiği flooding sarıyer kağıthane ayazağa ümraniye şişli şile yolu eyüpsultan maslak vadi İstanbul pic.twitter.com/KkdMdt2GkB October 14, 2026

İstanbul sel murat boz #yağmur #istanbultrafiği flooding sarıyer kağıthane ayazağa ümraniye şişli şile yolu eyüpsultan maslak vadi İstanbul pic.twitter.com/lzmyGRNYo1 — Musa Kayrak (@musakayrak) October 14, 2026

SON DAKİKA / Otobüsün içinden görüntüler geldi. Mahsur kalan vatandaşların bekleyişi sürüyor.



pic.twitter.com/93LFUrE3Gs https://t.co/Qa6ZN7RsnB October 14, 2026

İstanbul'da etkisini artıran sağanak nedeniyle Esenler, Zincirlikuyu ve Topkapı’da metro istasyonları ile alt geçitleri, Sarıyer’de ise bir alışveriş merkezinin otoparkını su bastı pic.twitter.com/AWza44dSFM — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) October 14, 2026

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από το Σαριγιέ που φέρνει στο φως το protothema.gr, όπου οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει και πολίτες προσπαθούν να περπατήσουν.

Στο Σαριγιέ αυτοκίνητα παρασύρθηκαν σαν χαρτόκουτα από την ορμή του νερού σε δρόμο που μετατράπηκε σε ποτάμι.

İstanbul Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde sele kapılan araçlar böyle sürüklendi. pic.twitter.com/Lx6A3JcodU — TRT HABER (@trthaber) October 14, 2026

Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, προέτρεψε τους πολίτες να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους εκτός και αν είναι απολύτως απαραίτητο, ζητώντας από «πολίτες που ζουν σε υπόγεια να περάσουν τη νύχτα σε ασφαλέστερα διαμερίσματα σε ψηλότερους ορόφους και να μένουν μακριά από κοίτες ποταμών, υπόγειες διαβάσεις και περιοχές που κινδυνεύουν από πλημμύρες».

Στην ευρωπαϊκή πλευρά, στο Σουλτανγκαζή υπερχείλισαν οι αποχετεύσεις και πλημμύρισαν δρόμοι και σοκάκια, σύμφωνα με την Haber. Ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί δήλωσε: «Είμαστε επί τόπου με όλες τις ομάδες μας για να αντιμετωπίσουμε τις αρνητικές συνέπειες που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την Κωνσταντινούπολη και την Αττάλεια. Υπό τον συντονισμό της AFAD και σε συνεργασία με τους αρμόδιους θεσμούς, οργανισμούς και δήμους μας, συνεχίζουμε το έργο μας αδιάλειπτα με 8.392 άτομα προσωπικό και 2.246 οχήματα και κατασκευαστικό εξοπλισμό στην Κωνσταντινούπολη και 1.901 άτομα προσωπικό και 872 οχήματα και κατασκευαστικό εξοπλισμό στην Αττάλεια».

Τονίζοντας ότι η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί προτεραιότητα, ο υπουργός δήλωσε: «Αξιολογούμε σχολαστικά κάθε αναφορά που λαμβάνουμε και παρεμβαίνουμε όπου χρειάζεται».

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων τα σχολεία την Πέμπτη (15/10) θα παραμείνουν κλειστά.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τις πλημμύρες στην Κωνσταντινούπολη:

Kağıthane Deresi'nin taşması nedeniyle ilçedeki bir meydan sular altında kaldı pic.twitter.com/DiMpuRU2J5 — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) October 14, 2026

Ümraniye’de etkili olan yağış nedeniyle Nevzat Demir Tesisleri yolunda su birikintileri oluştu



Yolda ilerlemekte güçlük çeken bazı araçlar suda mahsur kaldı pic.twitter.com/wDKZvPixB2 — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) October 14, 2026

İstanbul Eyüpsultan'da etkili olan yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi. pic.twitter.com/2oByvWNg2P — A Haber (@ahaber) October 14, 2026

protothema.gr