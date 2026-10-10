Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Συγκλονίζουν οι εικόνες από τη στιγμή που χείμαρρος λάσπης χτύπησε το Σαντιάγο της Χιλής την Πέμπτη (08/10), με μεγάλες καταστροφές, αυτοκίνητα να παρασύρονται και τουλάχιστον έξι ανθρώπους να τραυματίζονται.

Βίντεο δείχνουν την τρομακτική στιγμή οι λάσπες παρασύρουν οχήματα σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής. Μάλιστα διακρίνεται ένας άνθρωπος να έχει ανέβει πάνω στην οροφή ενός φορτηγού και στη συνέχεια να σκαρφαλώνει σε ένα δέντρο προκειμένου να σωθεί από τα ορμητικά νερά.

A devastating flash flood tore through a residential neighborhood in Santiago, Chile, sending torrents of mud, rocks and water rushing through streets, sweeping away vehicles and flooding homes. At least six people were injured. pic.twitter.com/hwQ0Utgebb October 9, 2026

Dramatic footage shows how a truck driver narrowly escaped a powerful mudflow that swept his vehicle away in Las Condes, Santiago, Chile 🇨🇱.(08, 10, 2026) pic.twitter.com/fVYX0KoMhy — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 9, 2026

WATCH: Cars are swept away, drivers lose control, and one man desperately clings to a truck as flash floods tear through the streets of Chile's capital.



New surveillance video shows the frightening moment floodwaters surge through Santiago, carrying vehicles down flooded roads… pic.twitter.com/1pg3dGTCff October 9, 2026

Μάλιστα σε εικόνες από drones μετά το καταστροφικό πέρασμα του χείμαρρου διακρίνονταν βουνά λάσπης και συντριμμιών, καθώς και οχήματα και δρόμοι καλυμμένοι από λάσπη.

Η κατολίσθηση λάσπης προκλήθηκε από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την πρωτεύουσα της Χιλής και τη γύρω περιοχή. Ο ποταμός Μαπότσο, που διασχίζει το Σαντιάγο, ξεχείλισε, προκαλώντας προβλήματα και οδηγώντας σε εντολές εκκένωσης.

Ο πρόεδρος της άκρας δεξιάς, Χοσέ Αντόνιο Καστ ενημέρωσε μέσω X ότι διέταξε να κηρυχθεί η κοινότητα Λας Κόντες, ένα πλούσιο προάστιο του Σαντιάγο σε «ζώνη καταστροφής». Το προάστιο αυτό, στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας, στους πρόποδες των Άνδεων, χτυπήθηκε σκληρά από το κύμα κακοκαιρίας.

Η δήμαρχος της περιοχής, Καταλίνα Σαν Μαρτίν, ανέφερε ότι τις τελευταίες ημέρες έπεσαν 14,4 εκατοστά βροχής — περίπου εννέα φορές το μέσο όρο βροχόπτωσης του Οκτωβρίου — με αποτέλεσμα η περιοχή να είναι «εντελώς κορεσμένη».

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους βρέφος το οποίο υπέστη κάταγμα, δήλωσε στον Τύπο, ο Χερμάν Κοδίνα, εκπρόσωπος του προέδρου.

Σύμφωνα με τον Τζόρτζο Τρομπέν, επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος στο Σαντιάγο, σωστικά συνεργεία κινητοποιήθηκαν για να βοηθήσουν ανθρώπους παγιδευμένους μέσα στα αυτοκίνητά τους, σε ακίνητα και σε πανεπιστήμιο.

Η κυβέρνηση κήρυξε κόκκινο συναγερμό σε δέκα κοινότητες στο Σαντιάγο, όλες στους πρόποδες της οροσειράς των Άνδεων, σύμφωνα με την υπηρεσία πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών της Χιλής (SENAPRED). Οι καταιγίδες νωρίτερα αυτή την εβδομάδα είχαν ήδη προκαλέσει ζημιές σε μερικές δεκάδες σπίτια σε ολόκληρη την κεντρική Χιλή και άφησαν σχεδόν 12.000 πολίτες στο Σαντιάγο χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με τις Αρχές.

Οι ασυνήθιστα ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν την περιοχή της πρωτεύουσας της Χιλής με φόντο το φυσικό φαινόμενο Ελ Νίνιο, που αυξάνει την θερμοκρασία των υδάτων στην επιφάνεια του Ειρηνικού, προκαλώντας ακραία φαινόμενα, αλλού ξηρασίες και αλλού πλημμύρες, και σύμφωνα με προβλέψεις του ΟΗΕ, ενδέχεται να είναι φέτος το ισχυρότερο του τελευταίου μισού αιώνα τουλάχιστον.

ertnews.gr