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Όλες και όλοι γνωρίζουμε τον βιβλικό μύθο της Παλαιάς Διαθήκης σχετικά με τον Ιωνά και το ψάρι που τον κατάπιε. Ο Μάικλ Πάκαρντ μάλλον είναι ένας σύγχρονος Ιωνάς μόνο που ο ίδιος θέλει να ξεκαθαρίσει κάτι για την εμπειρία που άλλαξε τη ζωή του: δεν τον κατάπιε μια φάλαινα, αλλά παγιδεύτηκε μέσα στο στόμα της.

Ο 62χρονος σήμερα δύτης γνωρίζει καλά πώς είναι να νιώθεις τα σαγόνια ενός τεράστιου θαλάσσιου θηλαστικού να σε πιέζουν, να βρίσκεσαι στο απόλυτο σκοτάδι και να προσπαθείς μάταια να βρεις διέξοδο, ενώ αισθάνεσαι ότι ο θάνατος πλησιάζει.

«Δεν με κατάπιε! Ήμουν παγιδευμένος στο στόμα της», έχει εξηγήσει ο ίδιος, περιγράφοντας μια εμπειρία που μοιάζει βγαλμένη από τη βιβλική ιστορία του Ιωνά. Μόνο που στην περίπτωση του Πάκαρντ, η περιπέτεια δεν αποτελεί θρύλο ή θρησκευτική αφήγηση, αλλά ένα πραγματικό περιστατικό που σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2021 στα ανοιχτά του Κέιπ Κοντ, στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ.

Η ιστορία του είναι μία από τις πιο απίστευτες καταγεγραμμένες περιπτώσεις ανθρώπινης επιβίωσης στη θάλασσα. Ο ίδιος βρέθηκε ξαφνικά μέσα στο στόμα μιας μεγάπτερης φάλαινας, χωρίς να μπορεί να αντιδράσει, και χρειάστηκε να περιμένει μέσα στο σκοτάδι, με περιορισμένο απόθεμα οξυγόνου, ελπίζοντας ότι το ζώο θα τον απελευθέρωνε.

Από την πραγματική ιστορία στην κινηματογραφική αφήγηση

Η ιστορία του έρχεται ξανά στο προσκήνιο με αφορμή την ταινία «Whalefall», η οποία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Ντάνιελ Κράους και δεν αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά της περιπέτειας του Πάκαρντ όπως δημοσιεύει το CNNi.

Η υπόθεση της ταινίας, η οποία κάνει πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες την Παρασκευή, έχει χαρακτηριστεί άγρια, παράλογη, ακόμη και ανόητη. Κι όμως, ο Μάικλ Πάκαρντ είναι η ζωντανή απόδειξη ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί, ένας σύγχρονος Ιωνάς που βρέθηκε μέσα στο στόμα μιας φάλαινας και επέζησε.

Το «Whalefall» δεν βασίζεται στην ιστορία του Πάκαρντ, ωστόσο η ομοιότητα είναι αναπόφευκτη.

Έχουν καταγραφεί ορισμένα περιστατικά στα οποία καγιάκερ εκτιμούν ότι βρέθηκαν για λίγα δευτερόλεπτα μέσα στο στόμα φάλαινας. Ένα από αυτά σημειώθηκε το 2020 και αποτέλεσε, σύμφωνα με τον βραβευμένο με Πούλιτζερ συγγραφέα Ντάνιελ Κράους, τη βασική έμπνευση για το βιβλίο του που κυκλοφόρησε το 2023 και στο οποίο βασίζεται η ταινία. Ο Κράους συνυπογράφει και το σενάριο της κινηματογραφικής μεταφοράς μαζί με τον σκηνοθέτη Μπράιαν Ντάφιλντ.

Η περίπτωση του Πάκαρντ, ωστόσο, είναι διαφορετική: πρόκειται για τη μοναδική καταγεγραμμένη περίπτωση δύτη που παρασύρθηκε μέσα στο στόμα φάλαινας και παρέμεινε παγιδευμένος εκεί για αξιοσημείωτο χρονικό διάστημα, πριν καταφέρει να βγει ζωντανός.

Η ταινία «Whalefall» και η πραγματική περιπέτεια του Πάκαρντ έχουν πολλά κοινά στοιχεία. Και οι δύο αφηγούνται μια ιστορία επιβίωσης στον ωκεανό, αγγίζουν τη σχέση πατέρα και γιου και αναδεικνύουν έναν βαθιά ριζωμένο, πρωτόγονο φόβο: την ιδέα ότι μπορεί να μας καταπιεί κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς, όσο απίθανο κι αν μοιάζει αυτό.

Η ταινία ακολουθεί έναν νεαρό δύτη που αναζητά τα λείψανα του πατέρα του στον βυθό, όταν μια σειρά γεγονότων τον οδηγεί μέσα στο στομάχι μιας φάλαινας και σε έναν αγώνα επιβίωσης.

Ο ίδιος ο Πάκαρντ, πάντως, αναγνωρίζει ορισμένα κοινά στοιχεία ανάμεσα στην κινηματογραφική ιστορία και στη δική του εμπειρία: την κλειστοφοβία, την αίσθηση της αδυναμίας και τον αγώνα να παραμείνεις ζωντανός όταν όλα μοιάζουν να έχουν τελειώσει.

«Μπορούσα να ταυτιστώ απόλυτα», ανέφερε, περιγράφοντας τη σκηνή στην οποία η γλώσσα της φάλαινας συσπάται και το σώμα του πρωταγωνιστή έρχεται αντιμέτωπο με τις κινήσεις του γιγάντιου ζώου.

Η κατάδυση που μετατράπηκε σε εφιάλτη

Το πρωί της 11ης Ιουνίου 2021, ο Πάκαρντ είχε ήδη πραγματοποιήσει μία κατάδυση και είχε συγκεντρώσει μια σακούλα με ζωντανούς αστακούς στα νερά του Πρόβινσταουν, στην περιοχή του Κέιπ Κοντ. Ετοιμαζόταν για τη δεύτερη κατάδυσή του, μια συνηθισμένη διαδικασία για τον επαγγελματία δύτη, ο οποίος ασχολούνταν με τη θάλασσα από την ηλικία των 12 ετών.

Πριν βουτήξει ξανά, παρέδωσε τη σακούλα στον συνάδελφό του, Τζόσια Μάγιο, που βρισκόταν στο σκάφος του, το Ja’n J.

Λίγο αφότου άρχισε να κατεβαίνει στον βυθό, ένιωσε ένα ισχυρό χτύπημα, σαν να τον είχε παρασύρει ένα τρένο. Το νερό αναταράχθηκε και γύρω του επικράτησε σκοτάδι. Αρχικά πίστεψε ότι είχε δεχθεί επίθεση από καρχαρία, καθώς στα νερά του Κέιπ Κοντ υπάρχουν μεγάλοι λευκοί καρχαρίες. Ωστόσο, σύντομα κατάλαβε ότι δεν τον δάγκωναν, αλλά κάτι τον συνέθλιβε.

Κουνώντας τα χέρια του, ένιωσε γύρω του μια σκληρή, κοιλότητα που έμοιαζε με το εσωτερικό ενός τεράστιου στόματος. Το σαγόνι πίεζε τον εξοπλισμό του και τα πόδια του προεξείχαν από το στόμα του ζώου. Παρά την απίστευτη κατάσταση, κατάλαβε ότι το πλάσμα δεν μπορούσε παρά να είναι μια μεγάπτερη φάλαινα.

Τα ζώα αυτά μπορούν να φτάσουν σε μήκος τα 18 μέτρα και να ζυγίζουν έως και 40 τόνους. Τρέφονται κυρίως με κριλ και πλαγκτόν, φιλτράροντας την τροφή τους μέσα από κερατινικές πλάκες στο στόμα τους, και όχι με δόντια. Οι άνθρωποι φυσικά δεν αποτελούν μέρος της διατροφής τους. Ο Πάκαρντ αντιλήφθηκε ότι η φάλαινα τον είχε παγιδεύσει κατά λάθος και ότι το ίδιο το ζώο πιθανότατα βρισκόταν σε σύγχυση.

«Θα μείνω εδώ μέχρι να τελειώσει το οξυγόνο μου;»

Η σύγκρουση είχε προκαλέσει πρόβλημα στο επιστόμιο του ρυθμιστή του, από το οποίο λάμβανε αέρα από τη φιάλη οξυγόνου. Κατάφερε να το εντοπίσει και να το επαναφέρει στη θέση του, εξασφαλίζοντας ξανά την αναπνοή του.

Στη συνέχεια προσπάθησε να χτυπήσει τα τοιχώματα του στόματος της φάλαινας, αναζητώντας τρόπο να απελευθερωθεί. Σύντομα, όμως, κατάλαβε ότι οι προσπάθειές του δεν είχαν αποτέλεσμα.

Το πιο τρομακτικό ήταν η αίσθηση ότι βρισκόταν μέσα σε ένα ζωντανό πλάσμα που κινούνταν και αντιδρούσε γύρω του. Η τεράστια γλώσσα της φάλαινας συσπώνταν πάνω στο σώμα του, ασκώντας πίεση και στη συνέχεια χαλαρώνοντας.

«Ένιωθα σαν να βρισκόμουν μέσα σε ένα ζωντανό πλάσμα που προσπαθούσε να με φάει», θυμάται.

Ο Πάκαρντ γνώριζε ότι μια μεγάπτερη φάλαινα δεν μπορούσε να τον καταπιεί ολόκληρο και να τον μεταφέρει στο στομάχι της, λόγω της ανατομίας του στόματός της. Αυτό, ωστόσο, δεν σήμαινε ότι ήταν ασφαλής. Εάν παρέμενε εγκλωβισμένος, θα μπορούσε να πνιγεί μόλις τελείωνε το οξυγόνο στη φιάλη του.

«Θεέ μου, θα μείνω εδώ μέσα για τα επόμενα 45 λεπτά, μέχρι να μου τελειώσει ο αέρας;» σκέφτηκε, όπως έχει διηγηθεί. Η προοπτική να παραμείνει παγιδευμένος όσο η φάλαινα συνέχιζε να κολυμπά, μέχρι να μην μπορεί πια να αναπνεύσει, τον τρόμαζε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.

Πιστεύοντας ότι μπορεί να μην έβγαινε ζωντανός από αυτή την περιπέτεια, σκέφτηκε τους δύο γιους του και το πώς θα επηρεάζονταν από τον θάνατό του. Θυμήθηκε επίσης τη μητέρα του και τη συντριβή που θα ένιωθε αν τον έχανε.

Η απελευθέρωση από το στόμα της φάλαινας

Η αγωνία του κράτησε περίπου 30 έως 45 δευτερόλεπτα. Ξαφνικά, η φάλαινα ανέβηκε προς την επιφάνεια και τον απελευθέρωσε, εκτοξεύοντάς τον έξω από το στόμα της μαζί με έναν τεράστιο πίδακα νερού.

Το περιστατικό είδαν ο συνάδελφός του, Τζόσια Μάγιο, καθώς και ένας ακόμη ναυτικός που βρισκόταν κοντά. Ο Μάγιο έσπευσε να τον ανεβάσει στο σκάφος.

Ο Πάκαρντ ξέσπασε σε κλάματα, εμφανώς σοκαρισμένος από όσα είχαν μόλις συμβεί. Πέρα από τον πόνο στο γόνατό του, είχε να διαχειριστεί την επίγνωση ότι είχε βρεθεί μέσα στο στόμα μιας φάλαινας και είχε καταφέρει να επιβιώσει.

«Τζόσια, ήμουν στο στόμα μιας φάλαινας! Θεέ μου! Και επέζησα! Είμαι ζωντανός!», είπε στον συνάδελφό του.

Η εμπειρία του ήταν τόσο ασυνήθιστη, ώστε η ιστορία του άρχισε να προκαλεί διεθνές ενδιαφέρον. Παρότι έχουν καταγραφεί περιστατικά στα οποία άνθρωποι που έκαναν καγιάκ πίστεψαν ότι παγιδεύτηκαν στιγμιαία στο στόμα φαλαινών, η περίπτωση του Πάκαρντ θεωρείται ξεχωριστή, καθώς επρόκειτο για δύτη που εγκλωβίστηκε πραγματικά μέσα στο στόμα ενός από τα μεγαλύτερα θαλάσσια θηλαστικά για δεκάδες δευτερόλεπτα.

Τρεις φορές αντιμέτωπος με τον θάνατο

Η περιπέτεια με τη φάλαινα δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Πάκαρντ βρέθηκε κοντά στον θάνατο. Σε ηλικία 14 ετών είχε κινδυνεύσει να πνιγεί, ενώ το 2001 επέζησε από αεροπορικό δυστύχημα στην Κόστα Ρίκα, στο οποίο σκοτώθηκαν αρκετοί άνθρωποι.

Ο ίδιος τραυματίστηκε και παρέμεινε στο έδαφος, μέσα στη ζούγκλα, για δύο ημέρες προτού διασωθεί. Η επιβίωσή του από εκείνο το δυστύχημα, όπως και η απίστευτη εμπειρία με τη φάλαινα, προστέθηκαν σε μια σειρά γεγονότων που δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι θα συνέβαιναν στον ίδιο άνθρωπο.

Για τον Πάκαρντ, η θάλασσα παραμένει ένας χώρος που του προσφέρει ηρεμία και τον βοηθά να απομακρύνεται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Η κατάδυση, όπως έχει εξηγήσει, τον οδηγεί σε μια πρωτόγονη κατάσταση συγκέντρωσης, στην οποία το μόνο που έχει σημασία είναι το κυνήγι της τροφής. Ωστόσο, κάτω από την επιφάνεια, ο άνθρωπος δεν είναι πάντοτε ο κυνηγός. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνει μέρος ενός απρόβλεπτου περιστατικού.

skai.gr