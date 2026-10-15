Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΤΣΕΛΙΕ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η Ομόνοια έστησε πάρτι στη Σλοβενία και έστειλε ηχηρό μήνυμα στην Ευρώπη! Το «τριφύλλι» πέρασε με το εμφατικό 3-0 από την έδρα της Τσέλιε, έκανε το δύο στα δύο στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ και έφτασε τους έξι βαθμούς, βάζοντας γερές βάσεις για την εκπλήρωση του μεγάλου στόχου της πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Οι πράσινοι έδειξαν από νωρίς τις διαθέσεις τους, βρήκαν δίχτυα με τον Τζούνις στο 9’, όμως το γκολ ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR για χέρι στη φάση. Δεν πτοήθηκαν, συνέχισαν να «χτυπούν» την άμυνα των Σλοβένων και στο 17’ ο Μοντνόρ, μετά από εξαιρετική πάσα του Εβάντρο, άνοιξε το σκορ, πετυχαίνοντας παράλληλα το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Ομόνοιας. Η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμα, ενώ στάθηκε τυχερή στο φινάλε του ημιχρόνου, όταν το γκολ του Κράμερ ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Διαβάστε περισσότερα στο Goal.com