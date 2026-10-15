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Μια σύγκρουση μεταξύ ενός λεωφορείου και ενός τρένου στη γαλλική πλευρά της σήραγγας της Μάγχης είχε ως αποτέλεσμα 19 τραυματίες, μεταξύ των οποίων και ο οδηγός, το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές,

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, το λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες ανατράπηκε για άγνωστους λόγους στην είσοδο της σήραγγας και στη συνέχεια προσέκρουσε σε αυτό μια εμπορευματική αμαξοστοιχία.

Από τους 19 τραυματίες, οι πέντε είναι σε σοβαρή κατάσταση, μετέδωσε ο ενημερωτικός ιστότοπος orange.fr, ωστόσο σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, δεν κινδυνεύει η ζωή τους.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί εντελώς. Στο σημείο έσπευσε η αντιπεριφερειάρχης του Καλαί, Αγκάτ Κουρί.

Train and Bus Crash Near Channel Tunnel



At least 19 people have been injured following a collision between a freight train and a bus at the Eurotunnel loading platform in Pas-de-Calais, #France.



Local officials confirmed there are no fatalities and no lives are in danger as… pic.twitter.com/ICMKbrJH3C — Daily Euro Times (@dailyeurotimes) October 15, 2026

Για τον απεγκλωβισμό και τη μεταφορά των θυμάτων έχουν κινητοποιηθεί σημαντικές δυνάμεις της πυροσβεστικής του Eurotunnel, αλλά και πολλών γειτονικών γαλλικών πόλεων.

Ένα ελικόπτερο της γαλλικής υπηρεσίας SAMU προσγειώθηκε επίσης στην περιοχή γύρω στις 21.45 (ώρα Ελλάδας), μετέδωσε ένας τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός.

ALERTE – 19 blessés dont 5 en état d'urgence absolu après une collision entre un bus et un train Fret au niveau du quai de chargement du Tunnel sous la Manche à Calais (Préfecture / La Voix du Nord). pic.twitter.com/Xshys2oFOE — Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 15, 2026

ertnews.gr