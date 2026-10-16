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«Στην οργάνωση μας Hold My Hand CY που διοικείται από γυναίκες πρόσφυγες στην Κύπρο, πιστεύουμε ότι η γνώση αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία για την πρόληψη της εκμετάλλευσης», μου έγραψε η Lama Swas, εκτελεστική διευθύντρια της οργάνωσης, με αφορμή τη μεθαυριανή Πανευρωπαϊκή Ημέρα Κατά της Εμπορίας Προσώπων που είναι η 18η Οκτωβρίου κάθε έτους. Και πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Όταν οι γυναίκες πρόσφυγες και οι αιτήτριες ασύλου δεν έχουν πρόσβαση σε έγκυρες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους, τις επιλογές απασχόλησης ή τη διαθέσιμη υποστήριξη, ενδέχεται να βρεθούν σε ευάλωτες καταστάσεις.

Η παραπληροφόρηση, τα γλωσσικά εμπόδια και τα κενά στην επικοινωνία, μπορούν να δυσχεράνουν την αναγνώριση της εκμετάλλευσης, την κατανόηση της παραβίασης δικαιωμάτων, ή τη γνώση για το πού μπορούν να απευθυνθούν για βοήθεια. Γι’ αυτόν τον λόγο, η εκπαίδευση, η πρόσβαση στην πληροφορία και η υποστήριξη με πρωτοβουλία της κοινότητας, βρίσκονται στο επίκεντρο του έργου μας. Στην Κύπρο αυτές οι ανησυχίες επιτείνονται από διαρθρωτικά εμπόδια.

Στην έκθεση αξιολόγησής της για το 2025, η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Δράση κατά της Εμπορίας Ανθρώπων (GRETA) υπογράμμισε την αυξημένη ευαλωτότητα των αιτούντων άσυλο, απέναντι στην εμπορία ανθρώπων, επισημαίνοντας ανησυχίες σχετικά με τις αναγκαστικές επιστροφές στα σύνορα (pushbacks) και τον παρατεταμένο αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. Οι περιορισμοί στην απασχόληση, σε συνδυασμό με τις χρονοβόρες διαδικασίες ασύλου και την αβεβαιότητα για το μέλλον, μπορούν να περιορίσουν τις δυνατότητες των ανθρώπων να συντηρήσουν τον εαυτό τους και να αυξήσουν την εξάρτησή τους από τρίτους.

Συνεπώς, η οικονομική ανεξαρτησία αποτελεί σημαντικό μέρος της πρόληψης. Μέσω του προγράμματός μας “She Builds” στο κέντρο υποδοχής της Κοφίνου, η Hold My Hand υποστηρίζει τις αιτήτριες ασύλου στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας, παρέχοντάς τους πρακτικά εργαλεία για να διερευνήσουν οικονομικές ευκαιρίες και να οικοδομήσουν μεγαλύτερη ανεξαρτησία.

Αυτό δεν αποτελεί από μόνο του λύση στο ζήτημα της εμπορίας ανθρώπων, ωστόσο, η δημιουργία ευκαιριών, η μείωση της οικονομικής ανασφάλειας και η ενίσχυση της πρόσβασης στη γνώση, μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των συνθηκών που αυξάνουν την ευαλωτότητα στην εκμετάλλευση». Η Lama Swas κατέληξε με την παρατήρηση ότι «οι γνώσεις και η τεχνογνωσία των γυναικών προσφύγων, πρέπει να αναγνωρίζονται ως καθοριστικής σημασίας για τη διαμόρφωση αποτελεσματικών λύσεων.

Δεν πρέπει», πρόσθεσε, «να εμφανιζόμαστε μόνο σε φωτογραφίες προγραμμάτων ή να ζητείται η γνώμη μας, αφού έχουν ήδη ληφθεί οι αποφάσεις. Η ουσιαστική πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων, απαιτεί να επενδύσουμε στην ικανότητά μας να δρούμε αυτόνομα και να λαμβάνονται υπόψη οι εμπειρίες μας».