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Νέες αποκαλύψεις για όσα προηγήθηκαν της απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα φέρνει στο φως η Ελίνα Σιράζ, δημοσιογράφος της Daily Mail. Η ίδια ήταν εκείνη που έθεσε το ερώτημα στην εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, με αποτέλεσμα να ανακοινωθεί η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για την απομάκρυνση της Γκιλφόιλ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Σιράζ, τις ημέρες που προηγήθηκαν της απομάκρυνσής της, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ φέρεται να επιχείρησε απεγνωσμένα να αποσύρει από το διαδίκτυο δημοσιεύματα της Daily Mail που αφορούσαν τον πολυτελή τρόπο ζωής της.

Κατά το δημοσίευμα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ενόψει της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, φέρεται να ρώτησε αξιωματούχους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αν μπορούσαν να ζητήσουν από τη Daily Mail να διαγράψει αποκλειστικό δημοσίευμα που περιέγραφε έναν απλήρωτο λογαριασμό εστιατορίου.

Σε απάντηση στο αίτημά της να αποσυρθεί το δημοσίευμα, αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ τής ζήτησαν να προσκομίσει απόδειξη που να δείχνει ότι είχε πληρώσει τον λογαριασμό από την τσέπη της.

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες της επικοινωνίας, ο λογαριασμός τελικά εστάλη απευθείας στην αμερικανική πρεσβεία, γεγονός που εξηγεί γιατί η Γκιλφόιλ δεν μπορούσε να παρουσιάσει στη Daily Mail το αποδεικτικό πληρωμής.

Όπως σημειώνει η Σιράζ, πέντε πηγές επιβεβαίωσαν στη Daily Mail ότι το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή (OIG) του Στέιτ Ντιπάρτμεντ συνεχίζει την επίσημη έρευνά του για την κυρία Γκιλφόιλ και τη λειτουργία της πρεσβείας των ΗΠΑ επί των ημερών της.

Τρεις από αυτές τις πηγές αποκάλυψαν, επίσης, ότι ο Γενικός Επιθεωρητής διερευνά καταγγελίες για πιθανή κατάχρηση, μη εγκεκριμένες μετακινήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη και ελικόπτερα, αθέμιτη αποδοχή δώρων, καθώς και μια υπερβολικά στενή σχέση με εταιρεία που δραστηριοποιείται στους τομείς της ενέργειας και των κατασκευών.

Μία πηγή που γνωρίζει την έρευνα του Γενικού Επιθεωρητή δήλωσε ότι η Γκιλφόιλ έκανε «το εντελώς αντίθετο» από αυτό που θα έπρεπε να κάνει ένα πολιτικό πρόσωπο που έχει διοριστεί σε δημόσιο αξίωμα.

Η Daily Mail, υπενθυμίζει η Σιράζ, είχε αποκαλύψει επίσης, σε αποκλειστικό δημοσίευμά της, ότι ζητήθηκε από εύπορους Έλληνες επιχειρηματίες να συνεισφέρουν 250.000 δολάρια για την εξόφληση του πολυτελούς αυτοκινήτου της, μιας Mercedes-Benz G-Wagon.

prortohema.gr