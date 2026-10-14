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Τις τελευταίες προσπάθειες της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να πείσει τον Λευκό Οίκο για την αθωότητά της και τις απεγνωσμένες απόπειρές της να μάθει αν κάποιος από την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα διέρρεε επιβαρυντικές πληροφορίες για το πρόσωπό της αποκαλύπτει σε άρθρο της η Wall Street Journal.

Την ώρα που τα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα ερχόντουσαν το ένα μετά το άλλο, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ άρχισε τα τηλεφωνήματα.

«(…) Άρχισε να τηλεφωνεί σε κυβερνητικούς αξιωματούχους και πρόσωπα κοντά στον πρόεδρο, υποβαθμίζοντας τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal που έδειχναν ότι χρησιμοποιούσε τη θέση της για προσωπικό όφελος» τονίζει η εφημερίδα, γράφοντας παράλληλα πως η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ανησυχούσε για το διπλωματικό της μέλλον από τα τέλη του περασμένου μήνα.

Φέρεται μάλιστα να επικοινώνησε με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου όταν δημοσιεύτηκαν τα μηνύματα με τον δωρητή του Μaga, Έρικ Ντίτερς, στα οποία φέρεται να του ζητούσε να πληρώσει λογαριασμό 100.000 ευρώ της πιστωτικής της κάρτας American Express, και είπε πως τα SMS ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Οι αξιωματούχοι, ωστόσο, δεν την πίστεψαν, δεδομένου ότι και η αμερικανική οικονομική εφημερίδα είχε επιβεβαιώσει τη γνησιότητα των μηνυμάτων.

Και όταν είχαν το φως της δημοσιότητας οι πληροφορίες για λήψη δώρων, η ατμόσφαιρα στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα έγινε ιδιαίτερα «ψυχρή», όπως περιγράφει η WSJ.

«Η Γκίλφοϊλ έψαχνε να εντοπίσει όσους διέρρεαν τις ιστορίες που την έκαναν αντικείμενο χλευασμού σε βραδινές εκπομπές talk show, κατηγορώντας το προσωπικό της πρεσβείας και την ομάδα ασφαλείας της, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Οι επισκέπτες στην οικία Τζέφερσον, την κατοικία της στην Αθήνα, την οποία η Γκίλφοϊλ είχε διακοσμήσει με μεγάλα πορτρέτα της, πρόσεξαν ότι κοιτούσε πάνω από τον ώμο τους για να παρακολουθεί την τηλεόραση που έπαιζε χωρίς ήχο και προβαλλόταν η κάλυψη για τα αυξανόμενα πολιτικά της προβλήματα».

Φέρεται μάλιστα να επικοινώνησε με τον δημοσιογράφο Μάθιου Μπόιλ, επικεφαλής του γραφείου της Ουάσινγκτον του συντηρητικού μέσου ενημέρωσης Breitbart News, για να του ζητήσει να τη βοηθήσει.

Τις τελευταίες ημέρες, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μέσα από τα social media της, προσπάθησε να δείξει ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει.

Μάλιστα, μέχρι νωρίς το πρωί της Τρίτης έλεγε σε συνεργάτες της ότι θα καταφέρει να επιβιώσει του σκανδάλου.

«Ο πρόεδρος Τραμπ όμως είχε χάσει την υπομονή του. Κατά τη διάρκεια μιας πρωινής συνεδρίας προετοιμασίας της Τρίτης για την πρώτη ενημέρωση της νέας του εκπροσώπου Τύπου, Κέιτι Ζακάρια, στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος έδωσε εντολή στη Ζακάρια να ανακοινώσει στον κόσμο ότι ζητούσε από την Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Ο Τραμπ δεν μίλησε απευθείας με την Γκίλφοϊλ πριν λάβει την απόφαση, ανέφερε ένα από τα πρόσωπα αυτά» τονίζει το δημοσίευμα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ενοχλήθηκε από το πόσο προκλητικές φαίνονταν οι κατηγορίες, ανέφεραν άτομα που μίλησαν μαζί του, και τον προβλημάτιζε το γεγονός ότι η Γκίλφοϊλ έβγαζε χρήματα από την προεδρία του.

Οι ανώτεροι συνεργάτες του προέδρου αισθάνονταν όλο και μεγαλύτερη απογοήτευση με τα αρνητικά δημοσιεύματα, που φοβούνταν ότι ενδεχομένως να τροφοδοτούσαν την αντίληψη περί συναλλαγών προς ίδιον όφελος -και μάλιστα μόλις λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

«Το κύμα αρνητικών δημοσιευμάτων διατάραξε τα προσεκτικά καταστρωμένα σχέδια του υπουργού Εξωτερικών (σ.σ. για την επίσκεψή του στην Αθήνα) και έγινε πονοκέφαλος για τους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, καθώς έσπευδαν να συναρμολογήσουν τις δραστηριότητές της σε μια περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης χιλιάδες μίλια μακριά από την Ουάσινγκτον» γράφει επίσης η εφημερίδα, που υπογραμμίζει πως η Γκίλφοϊλ ανέλαβε το «τιμόνι» της αμερικανικής πρεσβείας μετά από μια ασυνήθιστη πορεία.

cnn.gr