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Ο Αμερικανός διπλωμάτης Τζος Χακ αναμένεται να αναλάβει προσωρινά την ηγεσία της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, μετά την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, την παραίτηση της οποίας ζήτησε την Τρίτη ο Λευκός Οίκος. Ο Χακ θα παραμείνει επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής για τους επόμενους μήνες, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής και διορισμού του νέου πρέσβη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ακολουθηθεί η πρακτική να αναλάβει το Νο. 2 της πρεσβείας, όπως είχε συμβεί και στο μεσοδιάστημα μεταξύ της αποχώρησης του προηγούμενου πρέσβη, Τζορτζ Τσούνη, και της έλευσης της Κίμπερλι Γκλιφόιλ. Ο Τζος Χακ, λένε οι ίδιες πληροφορίες, τα τελευταία 24ωρα ήταν εκείνος που ουσιαστικά «έτρεχε» την πρεσβεία.

Έμπειρος διπλωμάτης με θητεία στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και σε πρεσβείες ανά τον κόσμο, ο Χακ είναι σήμερα ο αναπληρωτής επικεφαλής.

Στο παρελθόν ο Χακ είναι διετέλεσε αναπληρωτής βοηθός υπουργού Εξωτερικών με αρμοδιότητα την πολιτική για τη Νότια Ευρώπη και τον Καύκασο, καθώς και διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων της Νότιας Ευρώπης, με αρμοδιότητα την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Μάλτα και την Τουρκία.

Από την ένταξή του στην αμερικανική Διπλωματική Υπηρεσία, το 2001, έχει υπηρετήσει στη Σαγκάη, το Τόκιο, τη Σόφια, τη Ρανγκούν, την Ταϊπέι και το Χονγκ Κονγκ.

Εν τω μεταξύ έχει αναλάβει καθήκοντα και στην Ουάσιγκτον, μεταξύ άλλων στο Γραφείο Κινεζικών Υποθέσεων και στο Γραφείο Κορεατικών Υποθέσεων. Τέλος, κατά το επίσημο βιογραφικό του, διετέλεσε επικεφαλής του Γραφείου του Κερτ Κάμπελ, υφυπουργού Εξωτερικών για τις Υποθέσεις της Ανατολικής Ασίας και του Ειρηνικού.

Ο Τζος Χακ έχει αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ιαπωνίας και πιστοποιητικού από τη Σχολή Προχωρημένων Διεθνών Σπουδών του Τζονς Χόπκινς στη Μπολόνια. Μιλάει μανδαρινικά κινέζικα, ιαπωνικά, βιρμανικά και βουλγαρικά.

Η διαδικασία για την επιλογή του νέου προσώπου το οποίο θα ηγηθεί της πρεσβείας στην Αθήνα θα κρατήσει πολλούς μήνες. Το Κογκρέσο έχει τον τελικό λόγο, αλλά με δεδομένο ότι πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές που είναι πολύ πιθανόν να φέρουν ανατροπή στους συσχετισμούς, η επικύρωση μπορεί να γίνει τους πρώτους μήνες του 2027.

protothema.gr