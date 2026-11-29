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Την επιστροφή της στην πολιτική σκηνή της Ιταλίας επιχειρεί η Ιλόνα Στάλερ (Ilona Staller), γνωστή διεθνώς ως Τσιτσιολίνα (Cicciolina), διεκδικώντας τη δημαρχία της Ρώμης. Η πρώην πρωταγωνίστρια ταινιών ενηλίκων, η οποία είχε διατελέσει μέλος του ιταλικού Κοινοβουλίου, υπόσχεται τώρα να κάνει την ιταλική πρωτεύουσα «πιο σέξι».

Η 75χρονη πρώην πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών, η οποία έγραψε ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που αποκάλυψε το στήθος της σε ζωντανή μετάδοση της ιταλικής τηλεόρασης, δηλώνει πεπεισμένη ότι μπορεί να δώσει «νέα ενέργεια» στην Αιώνια Πόλη.

Αυτή τη φορά, πάντως, η πολιτική της ατζέντα απέχει σημαντικά από τις προκλητικές πρωτοβουλίες με τις οποίες είχε απασχολήσει τη διεθνή επικαιρότητα κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής της θητείας, από το 1987 έως το 1992, όταν εκπροσωπούσε το Ριζοσπαστικό Κόμμα.

Στο επίκεντρο της προεκλογικής της εκστρατείας βρίσκονται πλέον οι λακκούβες στους δρόμους, η φύτευση δέντρων, η ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας και η προστασία των αγριογούρουνων που κυκλοφορούν στους δρόμους της Ρώμης.

Τα αγριογούρουνα, οι λακκούβες και η κόντρα με τον δήμαρχο

Ένα από τα ζητήματα στα οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση η Τσιτσιολίνα είναι η προστασία των αγριογούρουνων, τα οποία εμφανίζονται συχνά ακόμη και σε πολυσύχναστους δρόμους της ιταλικής πρωτεύουσας, κινούνται ανάμεσα στα αυτοκίνητα και αναζητούν τροφή σε απορρίμματα που δεν έχουν περισυλλεγεί.

Μιλώντας στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, τάχθηκε κατά της θανάτωσής τους, υποστηρίζοντας ότι οι δημοτικές Αρχές θα πρέπει να υιοθετήσουν διαφορετική προσέγγιση.

«Αντί να τα θανατώνουμε, πρέπει να τα φροντίζουμε, αφήνοντας τη φύση να κάνει τη δουλειά της», δήλωσε.

«Πριν από λίγες ημέρες είδα ένα θηλυκό αγριογούρουνο με έξι μικρά να διασχίζει τη Βία Κάσια. Ήταν όλα στη σειρά. Γιατί οι Αρχές έδωσαν το πράσινο φως για να τα πυροβολούν; Πρέπει να τα αφήσουμε στην ησυχία τους», πρόσθεσε.

Η ίδια κατοικεί στην Ίζολα Φαρνέζε, μια ημιαγροτική περιοχή της Ρώμης, την οποία θεωρεί εγκαταλελειμμένη από τη δημοτική Αρχή.

«Εδώ και πολύ καιρό την έχουν παραμελήσει. Πριν από λίγο καιρό ένα αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε σε ένα χαντάκι. Και αυτό το καλοκαίρι ξέσπασε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να πεθάνουν πολλά ζώα», ανέφερε.

Στο στόχαστρό της βρίσκεται και ο σημερινός δήμαρχος της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, τον οποίο κατηγορεί ότι έχει προχωρήσει στην κοπή υπερβολικά πολλών μεγάλων δέντρων.

Ο Γκουαλτιέρι έχει υποστηρίξει ότι η απομάκρυνση ορισμένων δέντρων ήταν αναγκαία, καθώς πλησίαζαν στο τέλος του φυσικού κύκλου ζωής τους, ενώ έχει δρομολογήσει πρόγραμμα φύτευσης χιλιάδων νέων δέντρων.

Στον σημερινό δήμαρχο πιστώνονται, πάντως, έργα αποκατάστασης μνημείων, ανάπλασης πλατειών και αναβάθμισης των υποδομών της Ρώμης, με τη συνδρομή ευρωπαϊκών κονδυλίων ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Οι δύο κλοπές που την έκαναν να ζητήσει περισσότερους αστυνομικούς

Η ασφάλεια αποτελεί ακόμη έναν βασικό άξονα του προγράμματός της ενόψει των δημοτικών εκλογών της άνοιξης.

Η Τσιτσιολίνα αποκάλυψε ότι έπεσε πρόσφατα θύμα κλοπής στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Ρώμης, όπου της έκλεψαν μια βαλίτσα. Σε άλλη περίπτωση, άγνωστοι αφαίρεσαν την τσάντα της από το αυτοκίνητό της, όταν αποσπάστηκε η προσοχή της.

Οι προσωπικές αυτές εμπειρίες την οδήγησαν να συμπεριλάβει στις προεκλογικές της δεσμεύσεις την ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας στους δρόμους της ιταλικής πρωτεύουσας.

Από τις προτάσεις στον Σαντάμ Χουσεΐν και τον Μπιν Λάντεν στα «πάρκα του έρωτα»

Γεννημένη στην Ουγγαρία, η Ιλόνα Στάλερ υπήρξε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της ιταλικής βιομηχανίας θεάματος κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, συνδυάζοντας την καριέρα της στις ταινίες ενηλίκων με την πολιτική.

Κατά τη διάρκεια της πενταετούς κοινοβουλευτικής της θητείας, κατέθεσε σειρά νομοθετικών προτάσεων που περιστρέφονταν κυρίως γύρω από τη σεξουαλική ελευθερία, μεταξύ των οποίων και η δημιουργία «πάρκων του έρωτα».

Η Τσιτσιολίνα, η οποία συνήθιζε να εκφωνεί πολιτικές ομιλίες έχοντας ακάλυπτο το ένα στήθος της, είχε προκαλέσει διεθνή αίσθηση όταν προσφέρθηκε να κάνει σεξ με τον Σαντάμ Χουσεΐν, προκειμένου να αποτραπεί ο Πόλεμος του Κόλπου.

Χρόνια αργότερα, είχε απευθύνει ανάλογη πρόταση στον Οσάμα μπιν Λάντεν, με αντάλλαγμα την αποκήρυξη της τρομοκρατίας.

Ο γάμος με τον Τζεφ Κουνς και η δικαστική διαμάχη για τον γιο τους

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η προσωπική της ζωή βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, εξαιτίας του γάμου της με τον διάσημο Αμερικανό καλλιτέχνη Τζεφ Κουνς.

Το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο, τον Λούντβιχ, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο μιας μακροχρόνιας δικαστικής διαμάχης για την επιμέλειά του. Οι δύο τους χώρισαν το 1994, με την Τσιτσιολίνα να παίρνει μαζί της τον γιο τους στην Ιταλία.

Η πρώην πορνοστάρ είχε ασχοληθεί και με τη μουσική, ηχογραφώντας μεταξύ άλλων το τραγούδι «Muscolo Rosso» («Κόκκινος μυς»), με σεξουαλικούς υπαινιγμούς, το οποίο απαγορεύτηκε να μεταδίδεται από τους ιταλικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, αλλά γνώρισε επιτυχία στη Γαλλία.

Η «μικρή αγία» απέναντι στον Μπερλουσκόνι και η σύνταξη που προκάλεσε αντιδράσεις

Παρά το παρελθόν της στον χώρο των ερωτικών ταινιών, η Τσιτσιολίνα είχε χαρακτηρίσει κάποτε τον εαυτό της «μικρή αγία» συγκριτικά με τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι, όταν ο τότε πρωθυπουργός της Ιταλίας βρισκόταν αντιμέτωπος με τα σκάνδαλα των πάρτι «μπούνγκα μπούνγκα».

Το 2011 είχε προκαλέσει νέες αντιδράσεις στην ιταλική κοινή γνώμη, όταν έγινε γνωστό ότι δικαιούνταν ετήσια βουλευτική σύνταξη ύψους 34.000 λιρών, παρά το γεγονός ότι είχε υπηρετήσει μόνο μία κοινοβουλευτική θητεία.

Η ίδια, η οποία είχε φωτογραφηθεί γυμνή για διάφορες εκδόσεις του περιοδικού Playboy, είχε υπερασπιστεί το δικαίωμά της στη σύνταξη, επικαλούμενη τα πέντε χρόνια της παρουσίας της στο Κοινοβούλιο.

Σήμερα, στα 75 της χρόνια, επιχειρεί ακόμη μία πολιτική επιστροφή. Ανακοίνωσε την πρόθεσή της να διεκδικήσει τη δημαρχία της Ρώμης ανήμερα των γενεθλίων της, στις 26 Νοεμβρίου, μιλώντας στην εκπομπή «Un giorno da pecora» του Rai Radio1, χωρίς, ωστόσο, να αποκαλύψει με ποιο κόμμα σχεδιάζει να κατέλθει στις εκλογές.

protothema.gr