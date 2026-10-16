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Η Τεχνητή Νοημοσύνη έδωσε ξανά φωνή στη 67χρονη βαρόνη Τζέιν Κάμπελ, η οποία κατάφερε να ακουστεί καθαρά στη Βουλή των Λόρδων, παρά τις σοβαρές δυσκολίες ομιλίας που αντιμετωπίζει. Η Βρετανίδα πολιτικός, που ζει με νωτιαία μυϊκή ατροφία, αξιοποίησε την τεχνολογία για την ψηφιακή αναπαραγωγή της δικής της φωνής, προκειμένου να συμμετάσχει στη συζήτηση για το κυβερνητικό νομοσχέδιο που αφορά την υγεία.

Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου και, σύμφωνα με τα επίσημα πρακτικά του Κοινοβουλίου, αποτέλεσε την πρώτη χρήση φωνής παραγόμενης από ΤΝ σε βρετανικό κοινοβουλευτικό σώμα. Για την ανεξάρτητη πολιτικό και υπερασπίστρια των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, ήταν ένας νέος τρόπος να συμμετέχει στις συζητήσεις, διατηρώντας το προσωπικό της φωνητικό αποτύπωμα.



Η νέα φωνή «χτίστηκε» πάνω σε παλαιές συνεντεύξεις

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η εταιρεία ElevenLabs αξιοποίησε παλαιότερες ραδιοφωνικές συνεντεύξεις της βαρόνης για να αναδημιουργήσει ψηφιακά τη φωνή της. Ανάμεσά τους ήταν η συμμετοχή της, το 2012, στην εκπομπή «Desert Island Discs» του BBC Radio 4.

Το αποτέλεσμα θυμίζει τον τρόπο που μιλούσε πριν από περίπου μία δεκαετία, όταν η ομιλία της ήταν πιο καθαρή, ενώ η ίδια το ονόμασε «Βαρόνη Κάμπελ, έκδοση 2».

Σε συνέντευξή της στο BBC Radio 5 Live, την οποία επικαλείται η εφημερίδα, περιέγραψε και την πρακτική πλευρά της διαδικασίας: ένα μικρό ηχείο τοποθετείται στην αγκαλιά της, κοντά στο μικρόφωνο, και ο βοηθός της ενεργοποιεί την αναπαραγωγή.



Η επιθυμία να ακούγεται η ίδια

Η Κάμπελ διαγνώστηκε με νωτιαία μυϊκή ατροφία όταν ήταν βρέφος. Χρησιμοποιεί ηλεκτρικό αναπηρικό αμαξίδιο και συσκευή αναπνευστικής υποστήριξης, ενώ η επιδείνωση της κατάστασής της έχει δυσκολέψει σταδιακά την ομιλία της.

Στο παρελθόν είχε εξασφαλίσει άδεια, ώστε βοηθός επικοινωνίας να βρίσκεται μαζί της στην αίθουσα και να ολοκληρώνει την ανάγνωση των ομιλιών της όταν η ίδια δυσκολευόταν να συνεχίσει. Ωστόσο, όπως εξήγησε στο BBC, ήθελε να ακούγεται η δική της φωνή, αντί να διαβάζει κάποιος άλλος εκ μέρους της.

Η έγκριση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη χρήση της νέας τεχνολογίας επέτρεψε να κάνει αυτό το βήμα.

Μια παρέμβαση για το δικαίωμα στην αυτονομία

Παρουσιάζοντας την ψηφιακή φωνή της, η Κάμπελ ευχαρίστησε την Επιτροπή Διαδικασιών και το προσωπικό της Βουλής που κατέστησαν δυνατή τη χρήση της. Χαρακτήρισε την εξέλιξη παράδειγμα ουσιαστικής συμπερίληψης στη δημοκρατία.

Το περιεχόμενο της ομιλίας της συνδεόταν άμεσα με αυτή την εμπειρία. Σύμφωνα με τα επίσημα πρακτικά, υπερασπίστηκε το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να επιλέγουν ποιος τα υποστηρίζει και πώς οργανώνεται η φροντίδα τους. Προειδοποίησε, παράλληλα, ότι οι αλλαγές στο σύστημα υγείας δεν πρέπει να περιορίσουν την ανεξάρτητη διαβίωση και τον έλεγχο που έχουν οι ίδιοι οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους.

Ποια είναι η νόσος με την οποία ζει η Τζέιν Κάμπελ

Σύμφωνα με το βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), η νωτιαία μυϊκή ατροφία είναι μια σπάνια γενετική πάθηση που προκαλεί προοδευτική μυϊκή αδυναμία και μπορεί να δυσκολέψει την κίνηση, την κατάποση και την αναπνοή. Η βαρύτητά της διαφέρει, ενώ τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν από τη βρεφική έως την ενήλικη ζωή, χωρίς να επηρεάζει τη νοημοσύνη.

Παρότι δεν υπάρχει οριστική ίαση, σήμερα διατίθενται φαρμακευτικές θεραπείες και υποστηρικτική φροντίδα, ανάλογα με τη μορφή της νόσου και τις ανάγκες κάθε ασθενούς.

protothema.gr