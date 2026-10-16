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Το νέο Seltos Hybrid βρέθηκε στο επίκεντρο της παρουσίας της Kia στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, που πραγματοποιείται από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου.

Το δημοφιλές SUV, που αποτελεί το δεύτερο μοντέλο της Kia σε παγκόσμιες πωλήσεις, πέρασε στη δεύτερη γενιά του και έκανε την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα. Ξεχωρίζει για το νέο σύστημα ηλεκτρικής τετρακίνησης e-AWD, που προσφέρει καλύτερη πρόσφυση και σταθερότητα στον δρόμο.

Η Kia παρουσίασε επίσης το νέο K4 Hybrid, σε εκδόσεις Hatchback και Sportswagon, καθώς και τα πέντε ηλεκτρικά μοντέλα GT της. Στο περίπτερό της βρέθηκαν ακόμη το επαγγελματικό PV5 Cargo και το επταθέσιο PV5 Passenger.

Στην Κύπρο, το νέο Kia Seltos είναι ήδη διαθέσιμο μέσω της Loutsios Group, επίσημου αντιπροσώπου της μάρκας, με ειδική τιμή γνωριμίας από €25.500, για περιορισμένο χρονικό διάστημα.