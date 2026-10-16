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Την ακύρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των δύο προσφορών που υποβλήθηκαν για τον δρόμο Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς επιβεβαίωσε η Υπουργός Μεταφορών, Εύη Τσολάκη, με το πολύπαθο έργο να βρίσκεται αντιμέτωπο με νέα εμπλοκή και το Υπουργείο να εξετάζει εναλλακτικούς τρόπους υλοποίησής του.

Η κ. Τσολάκη, η οποία παρέστη ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών για την παρουσίαση του προϋπολογισμού του Υπουργείου της, κλήθηκε από βουλευτές να τοποθετηθεί επί του χθεσινού δημοσιεύματος της «Καθημερινής» σχετικά με την ακύρωση της διαδικασίας.

Επιβεβαιώνοντας την εξέλιξη, ανέφερε ότι η απόφαση του αρμόδιου Συμβουλίου που εξέτασε τις προσφορές ήταν ομόφωνη, χαρακτηρίζοντάς την, κατά την γνώμη της, αναμενόμενη.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει το έργο, παρά τις δυσκολίες και τις διαδοχικές καθυστερήσεις.

«Δεν θέλουμε το έργο να μείνει στα σκαριά. Χρονολογείται από τη δεκαετία του ’70 και, όσο περνούν τα χρόνια, γίνεται πιο δύσκολη η υλοποίησή του. Γι’ αυτό μελετούμε κι άλλους τρόπους να το φέρουμε εις πέρας», τόνισε.

Σημαντικά υψηλότερες από την εκτιμώμενη δαπάνη ήταν και οι δύο προσφορές που είχαν υποβληθεί για το έργο. Συγκεκριμένα, η Cyfield Construction Limited κατέθεσε τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, ύψους €124.850.000, χωρίς ΦΠΑ, ενώ η προσφορά της Araco Construction CY Limited ανήλθε στα €128.935.480, επίσης χωρίς ΦΠΑ.

Και οι δύο προσφορές υπερέβαιναν αισθητά την αρχική εκτιμώμενη αξία του έργου, η οποία είχε καθοριστεί στα €90,2 εκατ., χωρίς ΦΠΑ. Ειδικότερα, η προσφορά της Cyfield ήταν υψηλότερη κατά €34,65 εκατ., ενώ εκείνη της Araco κατά περίπου €38,74 εκατ.

Η νέα εξέλιξη προστίθεται στο ήδη βεβαρημένο ιστορικό καθυστερήσεων του δρόμου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς, ενός έργου που παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και δεκαετίες. Με βάση το αρχικό χρονοδιάγραμμα, η ολοκλήρωσή του προβλεπόταν για τον Ιανουάριο του 2026, προθεσμία που έχει ήδη παρέλθει.