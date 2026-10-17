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Το σπίτι της Μέριλιν Μονρόε στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνιας πωλήθηκε έναντι 2.810.000 δολαρίων.

Το ακίνητο ανήκε στην εμβληματική σταρ του Χόλιγουντ στις αρχές της δεκαετίας του 1960 και πέρασε πλέον στην ιδιοκτησία της Βάιολετ Μοράν, σχεδιάστριας που ζει στην περιοχή.

Σύμφωνα με το TMZ, η νέα ιδιοκτήτρια δηλώνει ενθουσιασμένη που θα αναλάβει την αναμόρφωση του σπιτιού, στο οποίο είχε ζήσει μία από τις αγαπημένες της διασημότητες.

Marilyn Monroe's Former Palm Springs Home Sells For $2.8 Million https://t.co/38sX4W9mNU — TMZ (@TMZ) October 16, 2026

Η Μοράν σκοπεύει να προσαρμόσει το ακίνητο στις δικές της ανάγκες, χωρίς να αλλοιώσει την ταυτότητά του. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, επιθυμεί να διατηρήσει την αισθητική και την αρχιτεκτονική του και να το φέρει στην κατάσταση που του αξίζει.

Το σπίτι βρίσκεται στη Νότια Καλιφόρνιας και έχει έκταση περίπου 279 τετραγωνικά μέτρα. Διαθέτει τέσσερα υπνοδωμάτια, τέσσερα μπάνια, ψηλές οροφές, πολλούς χώρους για φιλοξενία και ιδιωτική πισίνα, χαρακτηριστικό στοιχείο των κατοικιών στο Παλμ Σπρινγκς.

protothema.gr