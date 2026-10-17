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Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Μακάρειου Νοσοκομείου το βρέφος που διαγνώστηκε με λεγεωνέλα, θέτοντας σε κινητοποίηση υπουργείο Υγείας και άλλες αρμόδιες Αρχές.

Την ίδια ώρα, και εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων στο σύστημα υδροδότησης του ιδιωτικού νοσηλευτηρίου, οι έλεγχοι στο νερό, επεκτείνονται, καθώς οι αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες προχωρούν σε δειγματοληψίες και από την περιοχή διαμονής της οικογένειας του νεογνού.

Η ανάγκη για επέκταση των ελέγχων κρίθηκε απαραίτητη εξαιτίας του γεγονότος ότι το νεογνό, μετά τη γέννησή του, εξήλθε του νοσηλευτηρίου και επέστρεψε όταν ανέπτυξε τα συμπτώματα. Ο χρόνος επώασης της λοίμωξης βρίσκεται επίσης εντός του χρονικού περιθωρίου από την επιστροφή του παιδιού στο σπίτι του μέχρι την ανάπτυξη των συμπτωμάτων.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το περιστατικό, που κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας, εξελίχθηκε σταδιακά, με τις διαδικασίες αντιμετώπισης του προβλήματος να τίθενται σε εφαρμογή από το πρωί χθες οπόταν και διαπιστώθηκαν τα συμπτώματα στο νεογνό.

Μετά τη διαπίστωση της λοίμωξης, οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους, προχώρησαν σε ελέγχους και δειγματοληψίες αρχίζοντας από το μαιευτικό τμήμα του νοσηλευτηρίου όπου γεννήθηκε το νεογνό.

Οι πρώτες αναλύσεις κατέδειξαν υψηλές συγκεντρώσεις λεγεωνέλλας σε ορισμένες βρύσες του τμήματος, γεγονός που οδήγησε στη λήψη μέτρων και

το υπουργείο Υγείας προχώρησε στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας ολόκληρου του νοσηλευτηρίου.

Το σκηνικό, βεβαίως, θα ξεκαθαρίσει όταν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και το υπουργείο Υγείας έχει στα χέρια του όλες τα απαραίτητα δεδομένα.

Προληπτικά μέτρα πριν από τα τελικά αποτελέσματα

Το μέλος της Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας, βιοπαθολόγος-μικροβιολόγος, Μιχάλης Μενδρής, εξήγησε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν άμεσα στη λήψη προληπτικών μέτρων, χωρίς να αναμένουν την ολοκλήρωση των εργαστηριακών εξετάσεων, με κύριο στόχο την προστασία των υπόλοιπων νεογνών και των νοσηλευόμενων.

«Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μία φάση διερεύνησης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η αρχική ένδειξη ήταν αρκετή για να ενεργοποιηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες προστασίας.

Όπως σημείωσε, οι αρμόδιες υπηρεσίες επιδιώκουν να εντοπίσουν με ακρίβεια την πιθανή εστία του βακτηρίου, ώστε να ληφθούν στοχευμένα μέτρα και να διασφαλιστεί ότι το περιβάλλον του νοσηλευτηρίου είναι ασφαλές.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η ανίχνευση αυξημένης συγκέντρωσης βακτηρίων σε σωλήνωση του δικτύου ύδρευσης δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης.

Όπως εξήγησε, υπάρχουν καθορισμένα όρια συγκέντρωσης και αντίστοιχες οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθούνται. Ωστόσο, όταν ένα θετικό περιβαλλοντικό εύρημα συνυπάρχει με περιστατικό νόσησης που ενδέχεται να συνδέεται με αυτό, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να ενεργήσουν προληπτικά.

«Θέλουμε να είμαστε 150% σίγουροι ότι δεν θα δημιουργηθεί κάποιο άλλο κρούσμα», υπογράμμισε.

Είχε προηγηθεί έλεγχος στην κλινική πριν από ενάμιση μήνα

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο δρ Μιχάλης Μενδρής, αναφερόμενος στους ελέγχους που διενεργούνται στα νοσηλευτήρια, εξήγησε ότι την ευθύνη για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της λεγεωνέλλας φέρει το κάθε νοσηλευτήριο, ενώ το υπουργείο Υγείας εποπτεύει κατά πόσο εφαρμόζονται οι ενδεδειγμένες διαδικασίες.

Όπως είπε, σε κάθε νοσηλευτήριο υπάρχει αρμόδια επιτροπή και υπεύθυνος για την εκτίμηση κινδύνου, ενώ οι υπηρεσίες του Υπουργείου διενεργούν επιθεωρήσεις για να διαπιστώσουν εάν τηρούνται τα απαιτούμενα μέτρα.

Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι είχε πραγματοποιηθεί έλεγχος στη συγκεκριμένη κλινική περίπου ενάμιση μήνα πριν από το περιστατικό, κατά τον οποίο οι επιθεωρητές είχαν διαπιστώσει ότι εφαρμόζονταν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Στο πλαίσιο εκείνου του ελέγχου είχαν ληφθεί και δείγματα από το δίκτυο ύδρευσης.

Ο δρ Μενδρής διευκρίνισε ότι η συγκέντρωση βακτηρίων μπορεί να αυξηθεί απότομα μέσα σε λίγες ημέρες, εάν δεν πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες ενέργειες.

Τόνισε, ωστόσο, ότι δεν μπορεί να αποδοθεί ευθύνη προτού ολοκληρωθεί η διερεύνηση και διαπιστωθεί πού εντοπίζεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση του βακτηρίου, κατά πόσο το νεογνό εκτέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο και εάν υπήρξε παράλειψη στην εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων.

«Δεν μπορείς να ρίξεις την ευθύνη αν δεν ολοκληρώσεις τη διερεύνηση», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τι είναι η λεγεωνέλλωση και πώς μεταδίδεται

Η λεγεωνέλλωση είναι βακτηριακή λοίμωξη που προκαλείται από βακτήρια του γένους Legionella, τα οποία μπορούν να αναπτυχθούν σε υδάτινα συστήματα. Η μετάδοση γίνεται κυρίως μέσω της εισπνοής μικροσταγονιδίων νερού που περιέχουν το βακτήριο, ενώ δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Η λοίμωξη μπορεί να εκδηλωθεί με διαφορετικές κλινικές μορφές. Ο πυρετός Pontiac προκαλεί συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη και συνήθως υποχωρεί από μόνος του, ενώ η νόσος των λεγεωναρίων εκδηλώνεται κυρίως με πνευμονία και μπορεί να έχει σοβαρή, ακόμη και θανατηφόρα, εξέλιξη.