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Σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των εποχικών λοιμώξεων, που αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους το επόμενο διάστημα, βρίσκεται η Παιδιατρική Κλινική του Μακαρείου Νοσοκομείου, όπου τη δεδομένη στιγμή νοσηλεύονται 16 παιδιά, από τα οποία τα μισά με ιογενείς ή μικροβιακές λοιμώξεις», δήλωσε η παιδίατρος-νεογνολόγος και διευθύντρια της Παιδιατρικής Κλινικής, Έλενα Παπαμιχαήλ, σημειώνοντας ότι η κατάσταση επί του παρόντος βρίσκεται υπό έλεγχο.

«Θεωρώ ότι είναι η αρχή της χειμερινής σεζόν. Αναμένουμε, βέβαια, εποχικές λοιμώξεις, χωρίς να γνωρίζουμε πώς θα κινηθούν», ανέφερε η κ. Παπαμιχαήλ, τονίζοντας ότι η Κλινική βρίσκεται σε ετοιμότητα και μεριμνά για τη διαθεσιμότητα κλινών, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που θα προκύψουν.

Είπε ότι καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε η Κλινική να βρίσκεται σε ετοιμότητα, να υπάρχει διαθεσιμότητα κλινών και η απαραίτητη διαχείριση των περιστατικών, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που θα προκύψουν, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη συνεργασία της Παιδιατρικής Κλινικής με την ομάδα των παιδιάτρων, αλλά και με τα υπόλοιπα νοσηλευτήρια του Οργανισμού.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, έχουν ληφθεί μέτρα από τον Οργανισμό, ώστε εφόσον χρειαστεί να υπάρχει δυνατότητα συνδρομής και από άλλες παιδιατρικές κλινικές του Οργανισμού στη Λάρνακα και τη Λεμεσό.

«Σε αυτή τη φάση, πάντως, τα πράγματα είναι υπό έλεγχο», ανέφερε, για να σημειώσει ότι υπάρχει συνεργασία και με το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, το οποίο παραλαμβάνει τα περιστατικά και προχωρεί στην κατάλληλη διαχείρισή τους.

Η κ. Παπαμιχαήλ ανέφερε ότι τη δεδομένη στιγμή νοσηλεύονται στην Παιδιατρική Κλινική 16 παιδιά, ενώ τις προηγούμενες ημέρες ο αριθμός των περιστατικών ήταν μεγαλύτερος, φτάνοντας τα 18 με 20.

«Σήμερα, νοσηλεύουμε 16 περιστατικά, εκ των οποίων τα μισά αφορούν ιογενείς ή μικροβιακές λοιμώξεις», είπε.

Συγκεκριμένα, από τα οκτώ παιδιά με λοιμώξεις, τρία αντιμετωπίζουν γαστρεντερίτιδα, δύο δερματικές λοιμώξεις, δύο πνευμονίες που βρίσκονται σε φάση ανάρρωσης και ένα ιογενή βρογχίτιδα.