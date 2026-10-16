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Την Κυριακή 18/10/2026, μεταξύ των ωρών 7.30 το πρωί και 1.00 το μεσημέρι, θα διεξάγεται στην εδαφική περιοχή του Δήμου Λευκωσίας, φιλανθρωπικός αγώνας τρεξίματος με την ονομασία “RUN AS ONE“. Για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα, από η ώρα 6.30 το πρωί θα είναι κλειστοί για την τροχαία κυκλοφορία οι πιο κάτω δρόμοι:

1. Λεωφόρος Γρίβα Διγενή:

οι δύο νότιες λωρίδες κυκλοφορίας (από Λευκωσία προς Έγκωμη) , από την ελεγχόμενη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Προδρόμου, μέχρι την ελεγχόμενη συμβολή με την οδό 28ης Οκτωβρίου.

, από την ελεγχόμενη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Προδρόμου, μέχρι την ελεγχόμενη συμβολή με την οδό 28ης Οκτωβρίου. οι δύο βόρειες λωρίδες κυκλοφορίας, από την ελεγχόμενη συμβολή με την οδό 28ης Οκτωβρίου, μέχρι τον κυκλικό κόμβο Κολοκασίδη.

2. Λεωφόρος Αρχαγγέλου:

από την ελεγχόμενη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Γρίβα Διγενή μέχρι την ελεγχόμενη διασταύρωση με τις Λεωφόρους Λευκοθέου και Μακεδονιτίσσης, και στις δύο κατευθύνσεις.

3. Οδός Νίκου Κρανιδιώτη, μεταξύ της ελεγχόμενης διασταύρωσης με τη Λεωφόρο Γρίβα Διγενή και του κυκλικού κόμβου με την οδό Θεοδόση Πιερίδη, και στις δύο κατευθύνσεις.

* Στην ιστοσελίδα της https://runasone.eu/ δείτε χάρτες με τις διαδρομές των αγώνων τρεξίματος.