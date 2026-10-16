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Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός – Κλάδος Λεμεσού ανακοίνωσε την επίσημη έναρξη του νέου Προγράμματος Μεταφοράς Ατόμων με Κινητικές Δυσκολίες, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2026, στο οίκημα του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού στη Λεμεσό και τίμησε τους χορηγούς του Προγράμματος, Island Energies και Stelios Philanthropic Foundation για την πολύτιμη συμβολή τους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που διαμένουν στην επαρχία Λεμεσού, αντιμετωπίζουν κινητικές ή διανοητικές δυσκολίες και δεν διαθέτουν μέσο για τις αναγκαίες μετακινήσεις τους. Καλύπτει μεταφορές από και προς νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές και ιατρεία, καθώς και προς εκδηλώσεις και άλλους απαραίτητους προορισμούς. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα μεταφοράς συνοδού.

Μέσα από την υπηρεσία αυτή, ο Κλάδος Λεμεσού επιδιώκει να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εξυπηρετούμενων, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε βασικές υπηρεσίες και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή.

Το πρόγραμμα έχει ήδη πραγματοποιήσει 270 μεταφορές εντός της επαρχίας Λεμεσού, από τον Ιούλιο του 2026 μέχρι σήμερα.

Η αγορά του οχήματος πραγματοποιήθηκε με χορηγία της εταιρείας Island Energies, ενώ τα έξοδα λειτουργίας του προγράμματος καλύπτονται με χορηγία του Stelios Philanthropic Foundation.

Η Πρόεδρος του Κλάδου Λεμεσού, κα Ντόρια Χαραλάμπους, ανέφερε στην ομιλία της: «Η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και η δυνατότητα συμμετοχής στην καθημερινή ζωή έχουν ουσιαστική σημασία για κάθε άνθρωπο. Η πρωτοβουλία για την έναρξη του προγράμματος στην επαρχία Λεμεσού ανήκει στην τέως Πρόεδρο του Κλάδου, κα Ολίβια Παπαδάκη, η οποία προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του. Την ευχαριστούμε θερμά για τη σημαντική συμβολή της. Ευχαριστούμε από καρδιάς τους χορηγούς Island Energies και Stelios Philanthropic Foundation που έδωσαν πνοή στο όραμά μας και συνέβαλαν στη δημιουργία μιας υπηρεσίας που στηρίζει έμπρακτα ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Island Energies, κ. Χρυσόστομος Παπαβασιλείου, δήλωσε: «Στην Island Energies, η εταιρική υπευθυνότητα συνιστά θεμελιώδη αρχή της λειτουργίας μας και μετουσιώνεται σε στοχευμένες πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται σε ουσιαστικές κοινωνικές ανάγκες και παράγουν διαρκή θετικό αντίκτυπο. Η στήριξη του Προγράμματος Μεταφοράς Ατόμων με Κινητικές Δυσκολίες αποτελεί έμπρακτη έκφραση της δέσμευσής μας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας, της κοινωνικής συμπερίληψης και της ισότιμης συμμετοχής. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς η συνεργασία με τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό για την υλοποίηση μιας υπηρεσίας που διασφαλίζει ασφαλείς μετακινήσεις και συμβάλλει ουσιαστικά στην αξιοπρέπεια και την αυτονομία των συμπολιτών μας».

Ο κ. Μάριος Μισιρλής, Συντονιστής του Stelios Philanthropic Foundation στην Κύπρο και συνεργαζόμενο μέλος του Ιδρύματος, δήλωσε:

«Στο Stelios Philanthropic Foundation πιστεύουμε ότι η φιλανθρωπία αποκτά πραγματική αξία όταν μετατρέπεται σε πράξεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των συνανθρώπων μας. Με ιδιαίτερη χαρά στηρίζουμε το σημαντικό αυτό πρόγραμμα του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού – Κλάδου Λεμεσού, συμβάλλοντας στην απρόσκοπτη λειτουργία του. Οι 270 μεταφορές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αποδεικνύουν πόσο ουσιαστική είναι αυτή η πρωτοβουλία. Εκ μέρους του ιδρυτή μας, Sir Στέλιου Χατζηιωάννου, συγχαίρουμε θερμά τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό για το πολύτιμο έργο του και χαιρόμαστε που συμβάλλουμε σε μια προσπάθεια που προσφέρει αξιοπρέπεια, αυτονομία και καλύτερη ποιότητα ζωής σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη».

Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός – Κλάδος Λεμεσού εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τους χορηγούς για τη στήριξή τους στην υλοποίηση του προγράμματος όπως επίσης και την εταιρεία Print Point που αφιλοκερδώς ανέλαβε την εξωτερική σήμανση του οχήματος.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 25 355104 ή στο limassol@redcross.org.cy, από Δευτέρα έως Παρασκευή, μεταξύ 08:30 και 15:00, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την επιθυμητή μετακίνηση. Τα αιτήματα αξιολογούνται από τον αρμόδιο Λειτουργό και εξυπηρετούνται με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Το κόστος μεταφοράς καθορίζεται βάσει του μηνιαίου εισοδήματος του αιτητή.