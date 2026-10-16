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Στη σύλληψη 31χρονου προχώρησε η Αστυνομία στην Πάφο, μετά από επίθεση με μαχαίρι και τραυματισμό 26χρονος.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι Αρχές στο philenews και σύμφωνα με την καταγγελία, χθες γύρω στις 10:00 το πρωί, ένας 32χρονος εισήλθε στην οικία του 26χρονου και αφού του πρόταξε μαχαίρι τον τραυμάτισε στα χέρια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οι δύο άνδρες, αμφότεροι αλλοδαποί, φέρονται να είχαν έντονο διαπληκτισμό.

Μετά τον τραυματισμό, ο 26χρονος κατήγγειλε στην Αστυνομία και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για βαριά σωματική βλάβη, βάσει του οποίου και συνελήφθη ο 31χρονος, γύρω στις 9:00 το βράδυ της Πέμπτης (15/10).

Οι έρευνες συνεχίζονται.