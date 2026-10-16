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Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε γυναίκα οδηγός, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε χθες στο Ζακάκι της επαρχίας Λεμεσού, όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, εισήλθε στην αυλή ιδιωτικής κατοικίας και προσέκρουσε στα κάγκελα βεράντας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η κλήση για το περιστατικό λήφθηκε στις 12:25, με μέλη των Πυροσβεστικών Σταθμών Αγίου Ιωάννη «Λοχία Βασίλη Κρόκου» και Μονοβόλικου να σπεύδουν στο σημείο με οχήματα και ομάδες διάσωσης.

Η οδηγός εγκλωβίστηκε στο όχημά της, το οποίο ακινητοποιήθηκε μετά την πρόσκρουση. Για τον απεγκλωβισμό της χρειάστηκε η επέμβαση των πυροσβεστών, οι οποίοι χρησιμοποίησαν ειδικό διασωστικό εξοπλισμό.

Ακολούθως, η γυναίκα παραδόθηκε σε πλήρωμα ασθενοφόρου και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται.