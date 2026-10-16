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Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή δύο οχημάτων σημειώθηκε χθες στη Λεμεσό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό ενός εκ των οδηγών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η κλήση για το περιστατικό λήφθηκε στις 10:22, με όχημα και ομάδα διάσωσης του Πυροσβεστικού Σταθμού Αγίου Ιωάννη «Λοχία Βασίλη Κρόκου» να ανταποκρίνονται.

Οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του οδηγού ενός εκ των δύο οχημάτων, χρησιμοποιώντας ειδική διασωστική εξάρτυση.

Ακολούθως, ο οδηγός παραδόθηκε σε πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού.