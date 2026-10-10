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Δύο υποθέσεις ληστείας που διαπράχθηκαν σήμερα τα ξημερώματα στη Λεμεσό, διερευνά το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, την πρώτη περίπτωση, 25χρονη κατήγγειλε ότι, γύρω στις 3:45π.μ., ενώ οδηγούσε το ηλεκτρικό της σκούτερ στην οδό Αγίας Σοφίας, την προσέγγισαν τρία άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτες και είχαν τα πρόσωπά τους καλυμμένα με κουκούλες.

Αφού την έσπρωξαν και την έριξαν στο έδαφος, της απέσπασαν την τσάντα της, η οποία περιείχε προσωπικά της αντικείμενα.

Στη δεύτερη περίπτωση, 61χρονη κατήγγειλε ότι, γύρω στις 4:00 π.μ., ενώ περπατούσε με κατεύθυνση την οδό Αγίας Σοφίας, την προσέγγισαν τρία άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και είχαν τα πρόσωπά τους καλυμμένα με κουκούλες.

Υπό την απειλή μαχαιριού, το οποίο πρόταξε ένας από αυτούς, της απέσπασαν το σακίδιο πλάτης της, που περιείχε προσωπικά της αντικείμενα.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις για εντοπισμό των δραστών.