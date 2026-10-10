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Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό της Νικόλ Χριστοδούλου, 13 ετών, η οποία ελλείπει από τις 09/10/2026, από τον χώρο διαμονής της στη Λευκωσία.

Η ελλείπουσα περιγράφεται ως ύψους 1.68μ. περίπου, λεπτής σωματικής διάπλασης, με μακριά ξανθά μαλλιά. Κατά την αναχώρησή της, φορούσε μαύρη ζακέτα και μαύρο παντελόνι.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό τηλεφώνου 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.