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Επτά συλλήψεις από την Αστυνομία στο πλαίσιο των στοχευμένων προληπτικών της επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η σύλληψη επτά προσώπων για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων η παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, η εξύβριση και η κλοπή.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 699 οδηγοί και 213 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 43 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν έξι καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 330 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 12 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 85 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 12 οχήματα.

Πραγματοποιήθηκαν 224 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 10 καταγγελίες. Σε δύο προκαταρκτικούς ελέγχους νάρκοτεστ δεν καταγράφηκαν θετικά αποτελέσματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.