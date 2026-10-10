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Ενδοφλέβια κοκτέιλ βιταμινών, θεραπείες αντιγήρανσης, και ενέσιμες παρεμβάσεις, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στις δραστηριότητες που διαφημίζουν κέντρα ευεξίας τα οποία βρίσκονται υπό διερεύνηση από το υπουργείο Υγείας.

Αρμόδια τμήματα του υπουργείου Υγείας, Αστυνομία, Νομική Υπηρεσία και Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, σε πλήρη κινητοποίηση, στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας για τη λειτουργία κέντρων ευεξίας που διαφημίζουν υπηρεσίες με ιατρικό χαρακτήρα, η οποίες είναι δυνητικά επικίνδυνες για τους πολίτες.

Η χαρτογράφηση, που αποφασίστηκε μετά και τα όσα ακολούθησαν τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη στην Ελλάδα, όπως πληροφορούμαστε έχει αποδώσει διψήφιο αριθμό κέντρων και «κλινικών», ενώ αρκετές από αυτές τις δομές έχουν ήδη επιθεωρηθεί.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, το υπουργείο Υγείας κατόπιν των δικών του ελέγχων αποτάθηκε στην Αστυνομία η οποία έχει αναλάβει το δικό της μέρος στη διερεύνηση.

Κοινό χαρακτηριστικό των κέντρων που έχουν καταγράφει, το γεγονός ότι δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας ως ιδιωτικά νοσηλευτήρια, παρότι προβάλλουν υπηρεσίες με ιατρικό χαρακτήρα χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα στις διαφημίσεις τους όρους που παραπέμπουν σε ιατρικές και φαρμακευτικές παρεμβάσεις

Τα συγκεκριμένα κέντρα δηλαδή, δεν είναι αδειοδοτημένα ως κλινικές ή νοσοκομεία, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων και οι υπηρεσίες που προσφέρουν δεν καλύπτονται από καμία από τις καθορισμένες από τον νόμο κατηγορίες δομών παροχής υπηρεσιών υγείας.

Το βασικό ερώτημα που εξετάζεται είναι κατά πόσον οι υπηρεσίες που διαφημίζονται και παρέχονται στους χώρους αυτούς, μπορούν νόμιμα να παρέχονται εκτός αδειοδοτημένων νοσηλευτηρίων και υπό ποιες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Φ», η διερεύνηση των δραστηριοτήτων των περισσότερων από τα κέντρα που έχουν εντοπιστεί έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό.

Έχει καταγραφεί το είδος των υπηρεσιών που διαφημίζουν, ενώ οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας, ανάλογα με το αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους.

Η εμπλοκή της Αστυνομίας, όπως πληροφορούμαστε, δεν περιορίζεται μόνο στη διερεύνηση των καταγγελιών αλλά συμμετέχει και στη διαδικασία εντοπισμού των επιχειρήσεων, με το Τμήμα Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος να συνδράμει, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τις δυνατότητές του, στον γεωγραφικό εντοπισμό των δομών των οποίων η φυσική έδρα δεν προκύπτει με σαφήνεια από το διαφημιστικό τους υλικό.

Κάποιοι δηλώνουν γιατροί

Η διαφήμιση ιατρικών υπηρεσιών από μη αδειδοτημένα κέντρα είναι ένα από τα δύο στοιχεία της διερεύνησης τα οποία απαιτούν την εμπλοκή και του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου στην όλη προσπάθεια.

Ακόμα πιο σημαντική και ουσιαστική ωστόσο, χαρακτηρίζεται η εμπλοκή του ΠΙΣ, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, τα κέντρα αυτά, προβάλλουν την παρουσία γιατρών, επικαλούνται ιατρική εποπτεία ή χρησιμοποιούν περιγραφές που δημιουργούν την εντύπωση οργανωμένων δομών υγείας.

Οι έλεγχοι περιστρέφονται δηλαδή, μεταξύ άλλων, στην επαγγελματική ιδιότητα και στα προσόντα όσων παρέχουν τις υπηρεσίες, στην απαιτούμενη εκπαίδευσή τους, στην καταλληλότητα των εγκαταστάσεων, καθώς και στον εξοπλισμό και στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται.

Κοκτέιλ βιταμινών, αντιγήρανση και… ξενύχτι

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του «Φ», η έρευνα και χαρτογράφηση του υπουργείου Υγείας έχει καταγράψει κέντρα που εμφανίζονται να προσφέρουν ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα υπηρεσιών.

Ξεχωριστή θέση κατέχουν οι ενδοφλέβιες εγχύσεις βιταμινών, αντιοξειδωτικών και άλλων ουσιών, που προωθούνται με υποσχέσεις για ενίσχυση του ανοσοποιητικού, αύξηση της ενέργειας, αντιμετώπιση της κόπωσης, βελτίωση της συγκέντρωσης και πνευματική διαύγεια.

Άλλες θεραπείες αφορούν την αντιμετώπιση του στρες και της επαγγελματικής εξουθένωσης, αθλητική αποκατάσταση, επιτάχυνση του μεταβολισμού, απώλεια λίπους και βελτίωση της όψης του δέρματος.

Δεν λείπουν τα ενδοφλέβια κοκτέιλ που υπόσχονται ανάκαμψη μετά από ξενύχτι ή κατανάλωση αλκοόλ, ενώ οι εγχύσεις προβάλλονται με ισχυρισμούς περί κυτταρικής αναζωογόνησης, αντιγήρανσης και μακροζωίας.

Στη λίστα των προσφερόμενων υπηρεσιών και εφαρμογές διαφόρων σκευασμάτων και ουσιών σε ενέσιμες αισθητικές και αναγεννητικές θεραπείες.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη είναι γνωστή και η περίπτωση του κέντρου που διαθέτει εξοπλισμό για πλασμαφαίρεση και βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο των αρμοδίων Αρχών.

Οι υπηρεσίες συνοδεύονται από τιμοκαταλόγους, αλλά και εκπτώσεις. Ενδοφλέβιες θεραπείες διαφημίζονται έναντι €120 από €150 ή €130 από €160, ενώ το κόστος ορισμένων ενέσιμων αισθητικών εφαρμογών ανέρχεται σε αρκετές εκατοντάδες ευρώ.

Περίπλοκη η διαδικασία

Η χαρτογράφηση έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο οι έλεγχοι συνεχίζονται, με τις αρμόδιες Αρχές να αξιολογούν τα στοιχεία που συγκεντρώνονται, ενώ για τις περιπτώσεις που έχουν ήδη καταγγελθεί αναμένεται η περαιτέρω διερεύνηση από την Αστυνομία. Όπως επεξηγήθηκε στον “Φ”, η κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με τις δραστηριότητες της κάθε δομής, τα άτομα που τη στελεχώνουν και τις υπηρεσίες που προσφέρονται. Ως εκ τούτου σε κάθε περίπτωση οι έλεγχοι διενεργούνται από την Υπηρεσία ή Τμήμα στου οποίου την αρμοδιότητα εμπίπτουν τα προκαταρκτικά ευρήματα.