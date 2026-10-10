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Νέες εικόνες από τον Παναμά αποκαλύπτουν την έκταση των καταστροφών που προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός των 7,7 Ρίχτερ την Παρασκευή (9 Οκτωβρίου).

Κτίσματα κατέρρευσαν, το δίκτυο ύδρευσης υπέστη σοβαρές ζημιές και αρκετές περιοχές έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την καταγραφή των καταστροφών σε κτίρια και βασικές υποδομές. Το μέγεθος των ζημιών αποτυπώνεται σε νέα βίντεο που καταγράφουν τις συνέπειες της σεισμικής δόνησης.

Παρά την έκταση των καταστροφών, μέχρι το πρωί του Σαββάτου δεν είχαν αναφερθεί νεκροί, σύμφωνα με τον πρώτο επίσημο απολογισμό που μετέδωσε το ισπανικό πρακτορείο EFE.

Ανάμεσα στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο βρίσκεται η Πενονομέ, στην επαρχία Κοκλέ, όπου κατέρρευσαν ένα μικρό ξενοδοχείο και το κτίριο της τοπικής κυβερνητικής διοίκησης.

Mira como esa gente se cae y al mismo tiempo un edificio entero se derrumba frente a ellos, y el gobierno de Venezuela da cifras ridículas. Desde el minuto cero debieron decir la verdad para que el mundo entero ayude.

La mentira costo más vidas aun. pic.twitter.com/2QWa5vSoCf June 29, 2026

Στην ίδια πόλη, ένας από τους δύο πύργους του καθεδρικού ναού κατέρρευσε, ενώ ζημιές καταγράφηκαν σε σπίτια, εμπορικές επιχειρήσεις, εκκλησίες και άλλα δημόσια κτίρια.

Στην επαρχία Λος Σάντος, οι αναφορές κάνουν λόγο για κατοικίες που κατέρρευσαν και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ζημιές διαπιστώθηκαν επίσης σε εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής σε διάφορα σημεία της χώρας.

A massive magnitude 7.7 earthquake struck Panama, shaking buildings more than 100 miles away and prompting evacuations, according to the U.S. Geological Survey.



Tremors were felt in Panama City, where buildings shook and people evacuated into the streets. https://t.co/46kFq5wpSV pic.twitter.com/jsr5g6uLDv — CBS News (@CBSNews) October 9, 2026

Δεκαπέντε μαθητές τραυματίστηκαν – Εκκενώθηκαν νοσοκομεία

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Εθνικού Συστήματος Πολιτικής Προστασίας του Παναμά (Sinaproc), τα οποία μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο TVN, 15 μαθητές υπέστησαν ελαφρά τραύματα, ενώ ένα άτομο διασώθηκε από το δημοτικό εμπορικό κέντρο της Αγουαντούλθε.

Κατά τον αρχικό απολογισμό δεν υπήρχαν αναφορές για αγνοούμενους.

Στην πρωτεύουσα του Παναμά, τέσσερα συγκροτήματα κατοικιών παρουσίασαν περιορισμένες φθορές. Παράλληλα, νοσοκομεία και μονάδες υγείας εκκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους, ενώ μικρότερης έκτασης ζημιές σημειώθηκαν σε νοσηλευτικές εγκαταστάσεις κοντά στο επίκεντρο.

#Panamá Imágenes del hostal El Sitio, en Playa Venao.



Según lugareños, hay personas atrapadas.



Video Cortesía pic.twitter.com/Ohq3QiiuHT — Bitácora 58 (@Bitacora58news) October 9, 2026

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Αρχές αφορά την παροχή πόσιμου νερού.

Σύμφωνα με την πρώτη κυβερνητική ενημέρωση, σχεδόν όλες οι μονάδες ύδρευσης της χώρας παρουσίασαν κάποιου είδους δομική βλάβη.

Η εγκατάσταση Federico Guardia Conte, στην περιοχή Τσιλιμπρέ, που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα, λειτουργούσε μόλις στο 20% της δυναμικότητάς της, όπως μετέδωσαν το EFE και το TVN.

Το εθνικό ινστιτούτο ύδρευσης και αποχέτευσης (IDAAN) ανέφερε επιπλέον ότι ηλεκτρικές βλάβες που προκλήθηκαν από τον σεισμό επηρέασαν τη λειτουργία εγκαταστάσεων. Τεχνικά συνεργεία πραγματοποιούν ελέγχους, με στόχο να εκτιμήσουν τις ζημιές και να επαναφέρουν σταδιακά την υδροδότηση.

La residencia del exmandatario de Panamá, @rmartinelli en Soná de Veraguas, colapsó a causa del #Terremoto de 7 grados que sacudió este viernes al país. pic.twitter.com/CqnYGY8CR1 — barriosdurospanama (@BarriosDurospty) October 9, 2026

Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος καταγράφηκαν επίσης στις επαρχίες Τσιρίκι, Ερέρα, Λος Σάντος, Βεραγκουάς και Κοκλέ. Οι εταιρείες ηλεκτροδότησης έχουν αρχίσει τις εργασίες αποκατάστασης, χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμη ο συνολικός αριθμός των καταναλωτών που επηρεάστηκαν.

Το επίκεντρο και οι διαφορετικές μετρήσεις για το μέγεθος του σεισμού

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 12:56 το μεσημέρι της Παρασκευής, τοπική ώρα.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 12 χιλιόμετρα από την περιοχή Τονόσι, στο νότιο τμήμα της χώρας, και περίπου 239 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 12,6 χιλιόμετρα.

🔴 En San Francisco, Ciudad de Panamá, el fuerte movimiento del terremoto hizo que los edificios se balancearan y el agua de las piscinas se desbordara. Así quedó registrado en un video grabado por un ciudadano desde su vivienda.



Video: @mwbv824 pic.twitter.com/l3x4JFpgL1 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 9, 2026

Το USGS αναθεώρησε την αρχική εκτίμησή του για το μέγεθος της δόνησης στα 7,7 Ρίχτερ, ενώ το Γεωεπιστημονικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου του Παναμά υπολόγισε τον σεισμό στα 7,2 Ρίχτερ.

Οι Αρχές συνεχίζουν την αποτίμηση των καταστροφών, με ιδιαίτερη έμφαση στις υποδομές ύδρευσης, την ηλεκτροδότηση και την κατάσταση των κτιρίων στις περιοχές που δέχθηκαν το ισχυρότερο πλήγμα.

protothema.gr