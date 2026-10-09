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Ισχυρότατος σεισμός σημειώθηκε στα ανοιχτά της νότιας ακτής του Παναμά, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές που μεταδίδονται από διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Το σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι των ΗΠΑ ανέφερε ότι είναι πιθανόν να σημειωθούν παλιρροϊκά κύματα εντός των επόμενων τριών ωρών κατά μήκος των ακτών του Παναμά, της Κόστα Ρίκα, του Εκουαδόρ, του Περού, της Νικαράγουας, της Γουατεμάλας, του Ελ Σαλβαδόρ, του Μεξικού και της Κολομβίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που αποδίδονται στο Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), η αρχική εκτίμηση για το μέγεθος του σεισμού ήταν τα 8 Ρίχτερ, ωστόσο σύμφωνα με δεύτερη αναθεωρημένη εκτίμηση το μέγεθος ήταν 7,7 Ρίχτερ. Το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua αναφέρει ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 8 Ρίχτερ.

Señor temblor que se acaba de sentir en Ciudad de Panamá. Cc @tvnnoticias pic.twitter.com/Pfe5FP6ZoV — Freddy Pitti (@freddypitti) October 9, 2026

Un potente sismo de magnitud preliminar entre 7.5 a 8.0 sacudió a Panamá, generando momentos de pánico y la evacuación preventiva de la estación del Metro de San Miguelito. Autoridades evalúan daños. pic.twitter.com/hg3kVTB125 — Jhannely González | Periodista (@gazareportes_ve) October 9, 2026

#Atención Un terremoto de magnitud 8.0 se acaba de registrar en Panamá. pic.twitter.com/iYVFfy4lZD October 9, 2026

Terremoto de Magnitud 6.9 sacude en Macaracas, Panamá. (Octubre 09, 2026). pic.twitter.com/sMQrUBAnHF October 9, 2026

protothema.gr